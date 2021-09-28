Российские врачи ждут победу над диабетом уже через 10 лет

Российские врачи ждут победу над диабетом уже через 10 лет28 сентября 2021
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Согласно исследованию сообщества медиков “Врачи РФ”, каждый третий эндокринолог уверен, что уже уже через 10 лет ученые смогут победить сахарный диабет. Об этом пишут “РИА Новости”.
В исследовании приняли участие 1038 врачей-эндокринологов.
"Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет... Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", - говорится в сообщении.
Кроме того, абсолютное большинство врачей (83%) отметили, что выпечка (кексы, печенье, хлеб) и сладости ускоряют развитие сахарного диабета, 73% респондентов считают, что риск возникновения данного заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд), а больше половины (53%) опрошенных врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем.
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28 сентября 2021, 08:30
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