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Российские врачи ждут победу над диабетом уже через 10 лет

Российские врачи ждут победу над диабетом уже через 10 лет

28 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Российские врачи ждут победу над диабетом уже через 10 лет Фото из архива редакции
Рассказываем подробности

Согласно исследованию сообщества медиков “Врачи РФ”, каждый третий эндокринолог уверен, что уже уже через 10 лет ученые смогут победить сахарный диабет. Об этом пишут “РИА Новости”.

В исследовании приняли участие 1038 врачей-эндокринологов.

"Почти треть российских эндокринологов (29%) считают, что ученые смогут вылечить сахарный диабет уже через 10 лет... Почти половина (48%) опрошенных верят, что решить проблему диабета помогут разработки не только новых методов лечения, но и принципиально новых продуктов питания "без сахара", - говорится в сообщении.

Кроме того, абсолютное большинство врачей (83%) отметили, что выпечка (кексы, печенье, хлеб) и сладости ускоряют развитие сахарного диабета, 73% респондентов считают, что риск возникновения данного заболевания повышает употребление трансжиров (маргарин, кондитерский жир, фастфуд), а больше половины (53%) опрошенных врачей назвали первопричиной диабета злоупотребление алкоголем.

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