Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение в июне

Россияне через неделю смогут увидеть частичное солнечное затмение, а в одном из регионов — Якутии — будет видно кольцеобразное затмение, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Об этом сообщают «РИА Новости».

- Ближайшее затмение случится 10 июня. Частное затмение будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, - рассказал ученый.

По его словам, при такой затененности Солнца на Земле не будет никакого потемнения. И если наблюдатель не посмотрит на Солнце в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 мск.

Больше повезет жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут.

- Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", - отметил Угольников.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

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