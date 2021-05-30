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Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам

30 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Россияне стали активнее уходить в минус по банковским картам pixabay.com
Банки увеличили выпуск «дебитовок» с овердрафтом

Россияне в апреле стали активно использовать дебетовые карты с овердрафтом: задолженность по такому "пластику" за год выросла в 3,4 раза, а его количество - в 2,8 раза. Об этом сообщают «РИА Новости».

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами - может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счет чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту используется для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным.

По данным "Эквифакса", российские банки в прошлом месяце нарастили выдачу дебетовых карт с овердрафтом в 2,8 раза в годовом выражении - до 18,4 тысячи единиц. Лимит овердрафта в середине весны также вырос - на четверть, до 34,8 тысячи рублей.

В результате объем задолженности по картам с овердрафтом вырос в 3,4 раза - до 639,5 миллиарда рублей.

-Овердрафты – это уходящий с рынка продукт, на смену которому пришли кредитные карты, поэтому со временем овердрафты сами по себе уйдут с рынка. Рост объема портфеля овердрафтов в ушедшем месяце обусловлен, скорее, техническими вопросами учета задолженности, которая, по практике, с течением нескольких месяцев снизится до обычных величин, - пояснили эксперты.

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