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Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание в окна

Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание в окна

06 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Россиян предупредили об уголовной ответственности за подглядывание в окна Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко
Также за такое нарушение можно получить крупный штраф

Ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков рассказал, что систематическое подглядывание в чужие окна рассматривается как вторжение в частную жизнь. Соответственно, за этим может последовать серьезное наказание, пишет realty.ria.ru.

Специалист объяснил, что все, происходящее внутри жилища, попадает под понятие “частная жизнь”. Причем речь идет как о действиях людей, так и о бытовых предметах и деталях интерьера.

Статья 137 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. Наказание может варьироваться от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - уточнил эксперт.

Соответственно, заглядывание в чужие окна можно расценивать как сбор информации о частной жизни постороннего человека. А если для этого еще и используется специальная оптика, то наказание может ужесточиться. В результате можно получить судимость по статье 138.1 Уголовного кодекса за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, добавил Хохолков.

Самое сложное для жителя - зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию. На практике это можно сделать встречным наблюдением: вас снимают - вы снимаете. Или уже по факту публикации фото - тогда можно будет установить распространителя приватной информации и привлечь его к ответственности за распространение сведений о частной жизни без согласия. К сожалению, это работает постфактум, - объяснил эксперт.

Разумеется, случайного прохожего, бросившего взгляд на ваши окна, под суд не отдадут. А вот человека, который стоит и рассматривает ваш дом через окно, могут. По словам Хохолкова, самое сложное - доказать намеренность наблюдения.

Если такими действиями гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства, напомнил юрист.

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