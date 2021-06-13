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Россиян ожидает подорожание цен на бензин

Россиян ожидает подорожание цен на бензин

13 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Россиян ожидает подорожание цен на бензин Фото из архива PG11.ru
Оно будет самым значительным с 2018 года

С конца декабря прошлого года бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на 2 рубля или, как говорит статистика, на 4,3%. Рост связывают с движением вверх нефтяных котировок и ослаблением курса рубля. По мнению экспертов, цены на АЗС все равно не обгонят по итогам года инфляцию, но подорожание окажется самым значительным с 2018 года. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным Росстата, инфляция в мае составила 6,02%, в апреле - 5,5%. Эксперты считают, что во втором полугодии цены на автомобильное топливо повысятся незначительно - на 1-1,5%, а некоторые говорят даже о возможности некоторого снижения стоимости бензина. В первую очередь этому будут способствовать выплаты по демпферу. Этот механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя упущенную выгоду от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее.

По мнению аналитика "Финам" Сергея Кауфмана, даже при росте нефтяных котировок выше 75 долларов роста цен на АЗС выше инфляции не будет. Во-первых, нефтяники при прочих равных стали получать больше выплат от государства благодаря демпферу. Во-вторых, запасы бензина и дизеля, по данным ФАС, выросли до максимумов за два года, что позволит избежать дефицита даже в высокий летний сезон. На крайний случай государство подготовило правовую базу, чтобы оперативно ввести запрет на экспорт бензина в случае внезапного сильного роста цен на мировых рынках или возникновения дефицита, уточнил эксперт.

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отметил, что с конца 2020 года рост мировых цен на нефть и моторные топлива составил около 40%, а в России цены на АЗС выросли за этот же период на 3,9-4,3% в зависимости от марки бензина. Рост продолжается, поскольку демпфер компенсирует нефтяникам лишь 68% разницы от цены экспортной альтернативы топлива, но основной потенциал для увеличения мировых нефтяных цен уже исчерпан.

С 1 мая базовая оптовая цена бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снизилась на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну. Для дизельного топлива базовая цена в 2021 году сохранится на уровне 50,7 рублей за тонну. Демпфер рассчитывается относительно разницы этих цен и экспортной альтернативы (цены поставок за границу за вычетом логистических расходов). Оптовая цена АИ-92 сейчас - 54,3 тыс. рублей за тонну, а экспортная - 66,3 тыс. рублей за тонну.

До 2018 года нефтяные котировки в цене автотоплива занимали незначительную по сравнению с налогами часть и почти не оказывали влияния на его стоимость. Даже при снижении нефтяных цен, потери компаний компенсировались падением курса рубля (в рублях цена нефти не изменялась или снижалась незначительно), но в 2018 году схема поменялась. Увеличение налоговой нагрузки на отрасль совпало с ростом котировок барреля и ослаблением рубля. Налоги в отрасли платятся в рублях, но привязаны к курсу доллара. Это в 2018 году привело к резкому росту цен на автотопливо, весной и осенью. В результате с 2019 года был введен демпфирующий механизм, параметры которого ежегодно индексируются. Но поскольку рынок - не застывшая структура, иногда корректировки условий демпфера приходится делать по ходу, в течение года, как произошло в этом мае.

Демпфер нивелирует влияние колебаний котировок барреля на розничную стоимость автотоплива в России, но его эффективность находится в прямой зависимости от мировых цен на нефть и нефтепродукты. Ранее экспертами называлась цена нефти в 70-75 долларов, как критическая для новых параметров демпфера. Сейчас нефть марки Brent стоит уже в районе 73 долларов за баррель, зато рубль укрепился за два месяца с 77 до 72 рублей за доллар.

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