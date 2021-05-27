Один из главных страхов любого родителя — это то, что ваш ребенок попадет в плохую компанию. Особенно сильно этот страх охватывает взрослых во время летних каникул. Потому что если во время учебного года у школьника не так много свободного времени, то в ближайшие три месяца ваше чадо будет почти полностью предоставлено самому себе.

Как избежать проблемы и как понять, что стоит беспокоиться? На эти вопросы порталу PG11.ru ответила психолог Надежда Ясинская.

Что же такое «плохая компания»? И насколько это ужасно для ребенка и его родителей? Как оказалось, в этом есть даже несколько положительных моментов.

- «Плохая компания» – лишь «маркер», «проявитель» внутреннего состояния семейной системы. И «плохую компанию» можно только мысленно поблагодарить. За что? А за то, что сейчас, пока ваш ребенок рядом с вами и еще не уехал в студенчество в другой город, где вы не будете ни знать, ни видеть, с кем и как он общается.

Сейчас на примере «плохих друзей» жизнь как бы в миниатюре показывает вам вариант дальнейшего развития событий. И пока еще не все критично. И пока еще именно вы, как взрослые, которые рядом со своим ребенком, можете все осмыслить и направить его в позитивное русло, - пояснила Надежда.

Но как же понять, что друзья вашего чада — это та самая плохая компания? Психолог составила целый список, который будет полезен всем родителям. Начинать бить тревогу стоит, если:

Отношения с друзьями существенно и негативно отражаются на учебе;

Отношения ребенка с родителями стали напоминать открытую «войну»;

Поведение ребенка кардинально изменилось: он стал замкнутым или агрессивным, игнорирует родителей, скрывает свои контакты и переписки и прочее;

Новые друзья приобщают ребенка к чему-либо противозаконному. Например, к воровству, сектам, наркотикам, сигаретам, алкоголю и другому;

Ребенок начал пробовать то, что всегда находится под запретом - курил, выпивал, пусть даже просто «пробовал»;

Друзья постоянно подначивают ребенка на какие-либо экстремальные действия. Например, украсть что-то в магазине и убежать от охранника;

Среди новых друзей ребенка появились реальные дети, которые уже стоят на учете в полиции;

Родители новых друзей ребенка привлекались к уголовной ответственности, либо являются алкоголиками или наркоманами;

В компании новых друзей считаются нормой идеи, противоречащие законодательству.

Что же делать родителям в такой ситуации? У каждого есть свое мнение на этот счет. Кто-то пытается наказывать ребенка. Кто-то лишает его карманных денег и других приятных вещей. А кто-то и вовсе вызывает на разговор родителей друзей. Но какой вариант действий самый правильный?

- Лучший ответ родителей на эту ситуацию – разговаривать с ребенком, спокойно объясняя на примерах простые истины о том, что хорошо и плохо. Конфликт на тему «у тебя плохие друзья» отвлекает родителей и ребенка от главной темы: ребенку плохо самому. С самим ребенком сейчас что-то не так. Его целесообразно вытаскивать не из «плохой компании», а из состояния неуверенности в себе, из внутреннего одиночества, - советует эксперт.

Надежда Ясинская

По словам Надежды Ясинской, взрослым важно помнить о нескольких вещах.

- Каждый родитель мечтает гордиться своим ребенком и мысленно представляет его в компании умных, начитанных и воспитанных друзей. Но не всегда круг общения влияет на детей только в положительном ключе. Наши дети выбирают свои дороги. И на этих дорогах им попадаются разные люди. Объединяет их одно: друзья наших детей – это точно так же чьи-то дети. И их родители тоже мечтают гордиться своими детьми. Друзья наших детей – не внешне, а внутренне, по своему душевному содержанию – это копии нашего собственного ребенка.

Задайте себе вопрос: что именно меня бесит в друзьях моего сына или дочери? Ответ будет содержать то, что вы чувствуете, но боитесь разглядеть в своем ребенке, - отмечает психолог.

Зачастую родители, недовольные окружением своего ребенка, удивляются, как он вообще завел таких товарищей. И, главное, зачем? Как оказалось, дети в большинстве случаев делают это бессознательно. Основных причин две: либо в дружбе дети компенсируют свои слабые стороны, уравновешивая друг друга, либо дети выбирают себе авторитетов и впитывают все, что исходит от этих авторитетов и копируют их в поведении и рассуждениях о жизни. Психолог пояснила, почему это происходит:

Ребенок ищет авторитетов. Ребенок не уверен в себе и подвержен влиянию.

Возможно, ему не хватает их в семье. И он ищет людей, к мнению которых будет прислушиваться. Он не в силах сам постоять за себя и сказать «нет».

Ребенок считает, что быть «плохим» — это круто, смело, модно. Ребенок хочет стать популярным, научиться проявлять себя.

Возможно, ребенку негде показывать (а нужно и хочется!) свою смелость и «крутизну». Например, в спорте.

Ребенок не находит понимания в семье.

Взрослеть и разговаривать о себе – необходимо. И если не в семье, то в компании.

- Важно отметить, что если у ребенка появляются «плохие друзья», то это сигнал для родителей: интересуйтесь жизнью ребенка, его мыслями, чувствами, разговаривайте о том, что ребенок чувствует. Именно друзья способствуют обретению нового опыта, который постепенно меняет детское сознание на сознание взрослого человека. Повлиять на выбор друзей вы не можете, но можно наблюдать за своим ребенком, чтобы понять, как он ведет себя в дружбе. Лидер он или ведомый, поддается ли влиянию извне. Не ограничивайте общение, но будьте внимательны. Сделайте выводы и действуйте. Сейчас самое время (в самый раз, еще ничего не поздно) – направить ребенка в правильное русло, на свой путь, - подчеркнула Надежда Ясинская.

Что делать:

- пусть ребенок приходит домой с радостью и спокойствием (а не со страхом и раздражением от предстоящих по любому поводу криков и упреков);

- пусть ребенок легко делится с родителями своими проблемами (без страха получить в ответ упреки и крик);

- пусть ребенок чувствует себя уверенно и имеет свои увлечения, интересы, хобби (организовывайте ребенку секцию, то есть хорошую профессиональную компанию, в соответствии с его интересом);

- пусть ребенок будет независим от чужих мнений (а не боится вашего неодобрения его действиям или мнению);

- И тогда никакие «дурные компании» не смогут повлиять на его сознание. Они его просто не привлекут. Помните, что вы тоже были ребенком и подростком. Просто это часть взросления – найти «свою стаю», занять свое место в компании сверстников. Каждый подросток хочет быть индивидуальным, и у каждого поколения есть для этого свои способы, - отметила наша собеседница.

Не стоит обвинять ребенка «во всех смертных грехах», которые он допустил. Он не «не хочет», а просто не может иначе в этот конкретный жизненный момент. Не нужно кричать на свое чадо и пытаться его запугать. Вы ведь по себе знаете, что это не работает, правда? Не запирайте его дома, не отбирайте телефон, не лишайте интернета и, главное, не указывайте ему, с кем дружить.

- Осмысливайте и изменяйте причины, а не кричите на их следствие. Внимание к внутреннему миру, к болям, обидам и проблемам ребенка (которые вам, быть может, с высоты вашего взрослого опыта, совсем не кажутся стОящими внимания) – вот ключик к его открытости, уверенности и поддерживающему кругу хороших верных друзей, - подвела итог Надежда Ясинская.

Если вам, как родителю, тяжело принять эту информацию, наш эксперт подготовила отличный пример, который поможет: