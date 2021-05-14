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Радиация, излучение и рак: так ли вредны микроволновки на самом деле

Радиация, излучение и рак: так ли вредны микроволновки на самом деле

14 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Радиация, излучение и рак: так ли вредны микроволновки на самом деле pixabay.com
Мифов об этом бытовом приборе достаточно много

Роскачество совместно с британскими специалистами разбирают основные мифы о СВЧ-печах. Опасность излучения, исходящего из обычной микроволной печи, не доказана. Эксперты Роскачества совместно с британской потребительской организацией «Which?» разбирают 3 основных мифа о микроволновках.  

МИФ №1 — Микроволны нейтрализуют полезные вещества

По мнению британских специалистов, пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, чем у еды, приготовленной на плите.

Мироволны, проходя сквозь пищу, быстро греют еду внутри и снаружи. Это позволяет сохранить многие витамины и микроэлементы, которые разрушаются при более длительном нагревании (как например, при варке в кастрюле или жарке на сковороде).

Кроме того, для варки в микроволновке обычно требуется меньше воды — как следствие, полезные нутриенты, которые содержатся в пище, не мигрируют в воду так сильно, как это происходит при кипячении на плите.

МИФ №2 — Микроволновки радиоактивны

Микроволновое (СВЧ-излучение) и радиоактивное излучение — это не одно и то же и сравнивать их никак нельзя. Ранее Роскачество объяснило, что в СВЧ-печи нет никакой радиации, вместо нее — обычные электромагнитные волны, сверхвысокие частоты, которые сравнимы скорее с частотами мобильной связи, а не с радиоактивным излучением. 

Электромагнитные волны проходят насквозь и гаснут, а не накапливаются в продукте и не меняют структуру еды. А конструкция микроволновок гарантирует, что устройство работает только тогда, когда дверца плотно закрыта — в этом случае волны удерживаются внутри.

Роскачество проводило тест на утечку микроволнового излучения с помощью специального детектора. Детектор «прошелся» по уплотнению дверцы, окну, панели управления, вентиляционным отверстиям, шнуру питания и другим внешним элементам. Ни в одном случае эксперты не зафиксировали «выхода» микроволн за пределы печи.  

Важно. Вокруг работающей микроволновки может фиксироваться повышенное электромагнитное излучение. Оно исходит практически от всех электроприборов (телевизоров, чайников, компьютеров, смартфонов и т.п.), когда они используются или просто включены в розетку.

Интенсивность излучения от каждого конкретного источника разная. Чем дольше мы находимся в электромагнитном поле, тем больше шансы на появление каких-либо последствий: например, головокружение, бессонница, либо скачки давления и аритмия.

Без специального оборудования нельзя узнать, подвергаемся ли мы прямо сейчас этому воздействию или нет. Поэтому старайтесь выключать такие приборы из розетки и не располагайте рядом с головой мощные источники электромагнитного излучения.

МИФ №3 — Еда, приготовленная в микроволновке, вызывает рак 

Фактические данные показывают, что нет никакой связи между использованием микроволновой печи и повышенным риском рака. В контексте риска этого заболевания гораздо важнее то, что именно вы разогреваете в микроволновке. «Старайтесь выбирать продукты с низким содержанием сахара, соли и жира, а также внимательно читайте маркировку на наличие различных добавок», — объясняют британские специалисты.

ФАКТ — Разогревать еду в микроволновке, используя пластиковую тару, опасно

Многие разогревают пищу в пластиковых контейнерах, считая, что раз контейнер пищевой, то это безопасно. Однако в пластике могут содержаться токсичный бисфенол-А, фталаты и другие потенциально опасные соединения, которые мигрируют в пищу при нагревании.

Считается, что пластик с маркировкой PP 5 безопасен для пищевых продуктов (в том числе и при нагревании), но в микроволновой печи температура может быть выше, чем предельная отметка для PP 5 (а это более 100 °С).

Пластиковая тара для разогревания в СВЧ-печи должна иметь специальную маркировку — пиктограмма микроволновой печи. Далеко не все пищевые контейнеры так маркированы. Поэтому если вы не видите на пластиковой таре этого знака, то лучше всегда перекладывать пищу в стеклянную или керамическую посуду.

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