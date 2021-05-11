Сыктывкарцы часто замечают, что местные автомобили припаркованы на газонах или тротуарах. Мэрия города уже борется с этим, устанавливая специальные ограждения. В борьбу вступили и местные урбанисты. Глава сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов рассказал порталу PG11.ru, почему машины на газонах приносят не только вред окружающим, но и прямую опасность для пешеходов.

Как рассказал урбанист, бороться штрафами с припаркованными на газонах и тротуарах машинами бессмысленно, ведь каждого нарушителя не поймать.

- ГИБДД по разным причинам не выписывают штраф за парковку на газоне, а администрация города в должной мере не контролирует то, что происходит на улице. Эффективный способ бороться с нарушителями — это не создавать инфраструктуру, которая позволяет заезжать на газон или тротуар, а именно: установить антипарковочные элементы (столбики, кубы или сферы), зеленые насаждения (деревья и кустарники), либо установить систему «паркон» на машины ГИБДД, - рассказал урбанист.

Дмитрий Махов отметил, что администрация установила анти-парковочные «заборы» на улице Интернациональной.

Специалист поделился, к чему приводит парковка на газоне и тротуаре:

Неуважение к пешеходам и к природе. Город показывает, что он агрессивен и создан только для тех, кто может позволить себе машину. По статистике, автолюбителей в городе меньшинство — около 15-20%. А еще пешеходам приходится обходить машины и тереться о грязный бампер чистой одеждой.

Небезопасно. При заезде на тротуар водитель может сбить пешехода.

Зачастую такой припаркованный автомобиль закрывает обзор для других участников движения.

Колеса месят землю и превращают её в пыль и грязь, а далее все это попадает на дорогу. В Сыктывкаре был случай, когда из-за песка аппарель не опустилась до конца и дверь в автобусе не закрылась, пришлось ехать с открытыми дверьми.

Чувство безнаказанности. А что дальше, начнут ездить по тротуарам, считая это нормой, и говорить «я же никому не мешаю»?

При заезде ломается бордюрный камень, особенно от колес внедорожников. А бордюр служит и для того, чтобы землю во время дождя не смывало на дорогу. Это одна из самых главных причин, откуда в городе берется грязь.

Сейчас активисты «Городских проектов» пытаются узнать, где чаще всего паркуются на газонах.

- Хочется, чтобы у людей сформировался запрос на комфортную и безопасную городскую среду. Важно, чтобы жители города были активными и знали, что от их действий может поменяться двор, улица и город. Суммарный охват подписчиков в наших трех сообществах около 13 тысяч человек, а это 13 тысяч пар глаз, которые ежедневно ходят по городу, по разным улицам в разное время и знают проблемные места. На сегодня мы получили около 20 мест массовой парковки с нарушением, - рассказал урбанист.

Дмитрий Махов заявил, что в Сыктывкаре, особенно в центре, не хватает парковочных мест. Однако, по его словам, это не дает права водителям нарушать правила ПДД и заезжать на тротуар и газон, потому что это вредит городской среде. Специалист назвал решение этой проблемы - платная парковка. Он утверждает, что тысячи городов по всему миру показали эффективность это решения.

- Экс-мэр Боготы Энрике Пеньялос говорит, что разница между прогрессивным и отсталым городом заключается не в качестве автодорог или метро, а в качестве пешеходной зоны. Огромные шоссе есть и в африканских городах, где у многих людей нет доступа к чистой воде. Метро – тоже не признак благополучия города, оно есть и в Северной Корее. Припаркованная машина на тротуаре или газоне указывает на недостаток уважения к пешеходам, пространству человека и природе, - заключил Дмитрий Махов.

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