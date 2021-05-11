Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Лунный посевной календарь 2021 Куда пойти учиться?
Главная
Новости
«При заезде на тротуар водитель может сбить пешехода»: сыктывкарские урбанисты стараются спасти газоны от машин

«При заезде на тротуар водитель может сбить пешехода»: сыктывкарские урбанисты стараются спасти газоны от машин

11 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«При заезде на тротуар водитель может сбить пешехода»: сыктывкарские урбанисты стараются спасти газоны от машин Фото: vk.com/ Обращения граждан в сообщество «Городские проекты»
Проблему может решить только платная парковка

Сыктывкарцы часто замечают, что местные автомобили припаркованы на газонах или тротуарах. Мэрия города уже борется с этим, устанавливая специальные ограждения. В борьбу вступили и местные урбанисты. Глава сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов рассказал порталу PG11.ru, почему машины на газонах приносят не только вред окружающим, но и прямую опасность для пешеходов. 

Как рассказал урбанист, бороться штрафами с припаркованными на газонах и тротуарах машинами бессмысленно, ведь каждого нарушителя не поймать.

- ГИБДД по разным причинам не выписывают штраф за парковку на газоне, а администрация города в должной мере не контролирует то, что происходит на улице. Эффективный способ бороться с нарушителями — это не создавать инфраструктуру, которая позволяет заезжать на газон или тротуар, а именно: установить антипарковочные элементы (столбики, кубы или сферы), зеленые насаждения (деревья и кустарники), либо установить систему «паркон» на машины ГИБДД, - рассказал урбанист.

Дмитрий Махов отметил, что администрация установила анти-парковочные «заборы» на улице Интернациональной. 

Специалист поделился, к чему приводит парковка на газоне и тротуаре:

  • Неуважение к пешеходам и к природе. Город показывает, что он агрессивен и создан только для тех, кто может позволить себе машину. По статистике, автолюбителей в городе меньшинство — около 15-20%. А еще пешеходам приходится обходить машины и тереться о грязный бампер чистой одеждой.
  • Небезопасно. При заезде на тротуар водитель может сбить пешехода.
  • Зачастую такой припаркованный автомобиль закрывает обзор для других участников движения.
  • Колеса месят землю и превращают её в пыль и грязь, а далее все это попадает на дорогу. В Сыктывкаре был случай, когда из-за песка аппарель не опустилась до конца и дверь в автобусе не закрылась, пришлось ехать с открытыми дверьми. 
  • Чувство безнаказанности. А что дальше, начнут ездить по тротуарам, считая это нормой, и говорить «я же никому не мешаю»?
  • При заезде ломается бордюрный камень, особенно от колес внедорожников. А бордюр служит и для того, чтобы землю во время дождя не смывало на дорогу. Это одна из самых главных причин, откуда в городе берется грязь. 

Сейчас активисты «Городских проектов» пытаются узнать, где чаще всего паркуются на газонах.

- Хочется, чтобы у людей сформировался запрос на комфортную и безопасную городскую среду. Важно, чтобы жители города были активными и знали, что от их действий может поменяться двор, улица и город. Суммарный охват подписчиков в наших трех сообществах около 13 тысяч человек, а это 13 тысяч пар глаз, которые ежедневно ходят по городу, по разным улицам в разное время и знают проблемные места. На сегодня мы получили около 20 мест массовой парковки с нарушением, - рассказал урбанист.

Дмитрий Махов заявил, что в Сыктывкаре, особенно в центре, не хватает парковочных мест. Однако, по его словам, это не дает права водителям нарушать правила ПДД и заезжать на тротуар и газон, потому что это вредит городской среде. Специалист назвал решение этой проблемы - платная парковка. Он утверждает, что тысячи городов по всему миру показали эффективность это решения. 

- Экс-мэр Боготы Энрике Пеньялос говорит, что разница между прогрессивным и отсталым городом заключается не в качестве автодорог или метро, а в качестве пешеходной зоны. Огромные шоссе есть и в африканских городах, где у многих людей нет доступа к чистой воде. Метро – тоже не признак благополучия города, оно есть и в Северной Корее. Припаркованная машина на тротуаре или газоне указывает на недостаток уважения к пешеходам, пространству человека и природе, - заключил Дмитрий Махов. 

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Читайте также: Длинные майские не планируют делать ежегодными

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

После теракта в Казани в школах Коми усилят безопасность Посмотреть все

Редакция рекомендует

09 мая
Владимир Уйба лично поздравил ветеранов с Днем Победы Читать
09 мая
Специалист по IT и заведующий гаражом: 5 актуальных вакансий на рынке труда Сыктывкара Читать
06 мая
Нуклеус и клюшка с автографами звезд: топ 5 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

09 мая
В России предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
27 апреля
Турцию полностью закрывают до особого разрешения
24 апреля
В России предложили временно освободить граждан от налогов и ЖКХ
24 апреля
Президент объявил нерабочие дни. Юрист объяснил, чем они отличаются от выходных
19 апреля
В МВД объяснили, в чем отличие электронного паспорта от обычного
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru