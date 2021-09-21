Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов

Также планируется увеличить количество женщин, прошедших доабортное консультирование
Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов21 сентября 2021
Фото из архива редакции
Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Как сообщают “РИА Новости”, большая работа будет вести в направлении предотвращения абортов.
Так, доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году.
"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, - до 80% в 2025 году", - написано в распоряжении Правительства.
Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.
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21 сентября 2021, 09:20
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