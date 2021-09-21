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Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов

Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов

21 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов Фото из архива редакции
Также планируется увеличить количество женщин, прошедших доабортное консультирование

Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Как сообщают “РИА Новости”, большая работа будет вести в направлении предотвращения абортов.

Так, доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году.

"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, - до 80% в 2025 году", - написано в распоряжении Правительства.

Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.

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