Правительство: к 2025 году половина всех женщин должна отказаться от абортов

Кабмин утвердил план по реализации Концепции демографической политики до 2025 года. Как сообщают “РИА Новости”, большая работа будет вести в направлении предотвращения абортов.

Так, доля женщин, прошедших доабортное консультирование, должна увеличиться до 80% к 2025 году.

"Увеличение доли женщин, прошедших доабортное консультирование с целью сохранения беременности, в общей численности женщин, обратившихся на аборт, - до 80% в 2025 году", - написано в распоряжении Правительства.

Также, согласно документу, на 50% должна увеличиться доля женщин, которым оказана социальная, юридическая и психологическая помощь в ходе доабортного консультирования, позволившая им сохранить беременность.