Помощник генерального директора - от 50 000 рублей на руки

Крупное деревообрабатывающее предприятие ищет ответственного сотрудника. Обязательное требование к вакансии - уверенный разговорный английский.

В обязанности входит:

административная поддержка руководителя и планирование его рабочего дня

организация и координация встреч, интервью, переговоров и совещаний

координация работы подразделений по выполнению распоряжений и задач, поставленных руководителем.

прием телефонных звонков, отправка писем и электронной почты.

встреча посетителей.

Требования к кандидату:

свободное владение ПК - пакетом офисных программ (Microsoft Word, Excel, Outlook) и оргтехникой;

английский язык - не ниже upper intermediate

умение работать в режиме многозадачности;

грамотная устная и письменная речь, знание и соблюдение делового этикета;

коммуникабельность, внимательность, вежливость, доброжелательность, корректность, высокая работоспособность, стабильность.

Условия сотрудничества обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально, есть

возможность работать и расти профессионально в крупной производственной компании.



Заведующий хозяйством - от 45 000 рублей на руки

В обязанности входит:

осуществлять руководство работой по хозяйственному обслуживанию в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений предприятия, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.);

принимать участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составлять сметы хозяйственных расходов;

организовывать проведение ремонта помещений, контролировать качество его выполнения;

контролировать рациональное расходование материалов и средств, благоустройство озеленение и уборку помещений и территории;

обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря;

участвовать в инвентаризациях.

Требования к кандидату:

Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее одного года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее трех лет;

Ответственность, нацеленность на результат;

Условия:

Работа в крупной, стабильной, динамично развивающейся компании;

Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00

Социальные гарантии (оплата больничного, отпусков);

Оборудованные рабочие места.

Администратор в ТРЦ (сфера эксплуатации) - от 30 000 рублей на руки

Полная занятость, можно без опыта работы.

Чем занимается администратор в ТРЦ:

• оценивает текущую ситуацию в ТРЦ и решает административно-хозяйственные вопросы, находясь в течение смены в здании ТРЦ и на его прилегающей территории

• взаимодействует с арендаторами, клинингом, ЧОП, подрядчиками, сотрудниками и посетителями ТРЦ



Если вы:

• ответственный, педантичный и требовательный к себе и к другим человек

• любите и умеете общаться и налаживать контакты

• быстро находите варианты решения проблем, рассчитываете преимущества и риски

то вам будет интересна эта вакансия

Удобный график работы 5*2 (плавающие выходные).



Специалист контакт-центра (без продаж) - от 23 000 до 45 000 рублей до вычета налогов

Полная занятость, удаленная работа, опыт работы не требуется. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам

В один из крупнейших в России сервис такси ищут сотрудников, которые будут оперативно принимать и обрабатывать входящие телефонные заявки от пользователей сервиса и помогать им сформировать заказ такси во внутренней системе.

Вакансия вам подойдет если:

– У вас есть: ноутбук или компьютер, клавиатура, мышка, микрофон, наушники, стабильный интернет и место для работы, где не будет лишнего шума;

– Вы активный пользователь ПК, печатаете со скоростью от 100 знаков в минуту и знаете, что такое браузер и для чего он нужен.

– Готовы самостоятельно и не откладывая в долгий ящик, пройти онлайн-обучение и тестирование по изученным материалам. Материалы для обучения компания высылает в день обращения.

– Обладаете четкой и грамотной речью, готовы много-много говорить;

– Коммуникабельны и позитивны, любите помогать людям;

– Мечтаете о хорошем стабильном заработке, хотите расти и развиваться в крупной компании.

В обязанности входит:

– принимать и обрабатывать входящие звонки пользователей сервиса без продаж и поиска клиентов;

– оформлять заказы и давать возможность клиентам перемещаться такси, консультировать клиентов по вопросам сервиса.

В компании есть: возможность удаленной работы, полностью дистанционное обучение и оформление, возможность увеличить заработную плату в зависимости от стажа работы и личных достижений. Удобные графики работы: дневные, ночные, вечерние, графики неполного рабочего дня и выходного дня.

Клинер - до 40 000 рублей на руки

Полная занятость, гибкий график, опыт работы не требуется.

Все необходимое для уборки квартир и помещений, мойки окон компания предоставляет. Заработную плату выдают после каждого выполненного объекта.

Требования к кандидату:

Обучаемость, ответственность, пунктуальность, стремление к развитию, умение работать в команде.

Опыт работы в уборке помещений приветствуется, но необязателен.



Секретарь/офис-менеджер - от 25 000 рублей на руки

Работа в Эжве, полная занятость, требуемый опыт работы: 3–6 лет.



В обязанности входит:

- выполнение поручений руководства;

- делопроизводство: обработка входящей и исходящей документации, ведение деловой переписки;

- работа с оргтехникой (сканирование и ксерокопирование документов).

- ведение реестров;

- получение и отправка корреспонденции;

- поддержание порядка в офисе;

- встреча посетителей;

- обеспечение жизнедеятельности офиса: заказ воды, канцелярских товаров;

- помощь в организации корпоративных мероприятий.

Требования к кандидату:

Высшее образование, опыт работы помощником директора, секретарем, референтом не менее 3 лет.

Опыт ведения делопроизводства.

Отличное знание русского языка (письменного и устного), богатый словарный запас, четкая и уверенная речь.

Уверенный пользователь ПК и оргтехники.

Коммуникабельность и приветливость, стрессоустойчивость, хозяйственность, умение работать в режиме многозадачности и большого объема информации.

Не конфликтность, внимательность в работе.

Условия:

График работы с 08.30 до 17.00 (пн-пт), испытательный срок до 3-х месяцев.

Администратор клиентского сервиса в гипермаркет - до 34 000 рублей до вычета налогов

Одна из крупнейших федеральных розничных сетей России ищет сотрудника для работы на Сысольском шоссе.

В обязанности входит:

работа на стойке информации гипермаркета

решение конфликтных ситуаций, прием обращений от покупателей, работа с книгой отзывов и предложений

Выдача карт постоянного покупателя

оформление возвратов

работа с входящими звонками

Требования к кандидату:

высшее или среднее специальное образование

опыт работы в сфере клиентского обслуживания

уверенный пользователь ПК и оргтехники

доброжелательность по отношению к покупателям, высокая стрессоустойчивость, навыки работы в конфликтных ситуациях

Условия: