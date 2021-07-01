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Подборка вакансий для сыктывкарцев в сфере административного персонала с хорошей зарплатой

Подборка вакансий для сыктывкарцев в сфере административного персонала с хорошей зарплатой

01 июля 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Подборка вакансий для сыктывкарцев в сфере административного персонала с хорошей зарплатой
Есть возможность работать удаленно или по сменам

Помощник генерального директора - от 50 000 рублей на руки

Крупное деревообрабатывающее предприятие ищет ответственного сотрудника. Обязательное требование к вакансии - уверенный разговорный английский.

В обязанности входит:

  • административная поддержка руководителя и планирование его рабочего дня 
  • организация и координация встреч, интервью, переговоров и совещаний
  • координация работы подразделений по выполнению распоряжений и задач, поставленных руководителем.
  • прием телефонных звонков, отправка писем и электронной почты.
  • встреча посетителей.

Требования к кандидату:

  • свободное владение ПК - пакетом офисных программ (Microsoft Word, Excel, Outlook) и оргтехникой;
  • английский язык - не ниже upper intermediate
  • умение работать в режиме многозадачности;
  • грамотная устная и письменная речь, знание и соблюдение делового этикета;
  • коммуникабельность, внимательность, вежливость, доброжелательность, корректность, высокая работоспособность, стабильность.

Условия сотрудничества обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально, есть 
возможность работать и расти профессионально в крупной производственной компании.


Заведующий хозяйством - от 45 000 рублей на руки

В обязанности входит:

  • осуществлять руководство работой по хозяйственному обслуживанию в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений предприятия, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.);
  • принимать участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составлять сметы хозяйственных расходов;
  • организовывать проведение ремонта помещений, контролировать качество его  выполнения;
  • контролировать рациональное расходование материалов и средств, благоустройство озеленение и уборку помещений и территории;
  • обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря;
  • участвовать в  инвентаризациях. 

Требования к кандидату: 

  • Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее одного года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее трех лет;
  • Ответственность, нацеленность на результат;

Условия:
Работа в крупной, стабильной, динамично развивающейся компании;
Пятидневная рабочая неделя с 09.00  до 18.00 
Социальные гарантии (оплата больничного, отпусков);
Оборудованные рабочие места.

Администратор в ТРЦ (сфера эксплуатации) - от 30 000 рублей на руки

Полная занятость, можно без опыта работы. 

Чем занимается администратор в ТРЦ:

• оценивает текущую ситуацию в ТРЦ и решает административно-хозяйственные вопросы, находясь в течение смены в здании ТРЦ и на его прилегающей территории
• взаимодействует с арендаторами, клинингом, ЧОП, подрядчиками, сотрудниками и посетителями ТРЦ


Если вы:

• ответственный, педантичный и требовательный к себе и к другим человек
• любите и умеете общаться и налаживать контакты
• быстро находите варианты решения проблем, рассчитываете преимущества и риски

то вам будет интересна эта вакансия

Удобный график работы 5*2 (плавающие выходные). 


Специалист контакт-центра (без продаж) - от 23 000 до 45 000 рублей до вычета налогов 

Полная занятость, удаленная работа, опыт работы не требуется. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам

В один из крупнейших в России сервис такси ищут сотрудников, которые будут оперативно принимать и обрабатывать входящие телефонные заявки от пользователей сервиса и помогать им сформировать заказ такси во внутренней системе.

Вакансия вам подойдет если: 

– У вас есть: ноутбук или компьютер, клавиатура, мышка, микрофон, наушники, стабильный интернет и место для работы, где не будет лишнего шума;
– Вы активный пользователь ПК, печатаете со скоростью от 100 знаков в минуту и знаете, что такое браузер и для чего он нужен. 
– Готовы самостоятельно и не откладывая в долгий ящик, пройти онлайн-обучение и тестирование по изученным материалам. Материалы для обучения компания высылает в день обращения.
– Обладаете четкой и грамотной речью, готовы много-много говорить;
– Коммуникабельны и позитивны, любите помогать людям;
– Мечтаете о хорошем стабильном заработке, хотите расти и развиваться в крупной компании.

В обязанности входит:
– принимать и обрабатывать входящие звонки пользователей сервиса без продаж и поиска клиентов;
– оформлять заказы и давать возможность клиентам перемещаться такси, консультировать клиентов по вопросам сервиса. 

В компании есть: возможность удаленной работы, полностью дистанционное обучение и оформление, возможность увеличить заработную плату в зависимости от стажа работы и личных достижений. Удобные графики работы: дневные, ночные, вечерние, графики неполного рабочего дня и выходного дня.

Клинер -  до 40 000 рублей на руки

Полная занятость, гибкий график, опыт работы не требуется. 
Все необходимое для уборки квартир и помещений, мойки окон компания предоставляет. Заработную плату выдают после каждого выполненного объекта.

Требования к кандидату:
Обучаемость, ответственность, пунктуальность, стремление к развитию, умение работать в команде.

Опыт работы в уборке помещений приветствуется, но необязателен. 


Секретарь/офис-менеджер - от 25 000 рублей на руки

Работа в Эжве, полная занятость, требуемый опыт работы: 3–6 лет.


В обязанности входит: 
- выполнение поручений руководства;
- делопроизводство: обработка входящей и исходящей документации, ведение деловой переписки;
- работа с оргтехникой (сканирование и ксерокопирование документов).
- ведение реестров;
- получение и отправка корреспонденции;
- поддержание порядка в офисе;
- встреча посетителей;
- обеспечение жизнедеятельности офиса: заказ воды, канцелярских товаров; 
- помощь в организации корпоративных мероприятий. 

Требования к кандидату:

  • Высшее образование, опыт работы помощником директора, секретарем, референтом не менее 3 лет.
  • Опыт ведения делопроизводства.
  • Отличное знание русского языка (письменного и устного), богатый словарный запас, четкая и уверенная речь.
  • Уверенный пользователь ПК и оргтехники.
  • Коммуникабельность и приветливость, стрессоустойчивость, хозяйственность, умение работать в режиме многозадачности и большого объема информации.
  • Не конфликтность, внимательность в работе.

Условия:
График работы с 08.30 до 17.00 (пн-пт), испытательный срок до 3-х месяцев. 

Администратор клиентского сервиса в гипермаркет - до 34 000 рублей до вычета налогов

Одна из крупнейших федеральных розничных сетей России ищет сотрудника для работы на Сысольском шоссе. 

В обязанности входит:

  • работа на стойке информации гипермаркета
  • решение конфликтных ситуаций, прием обращений от покупателей, работа с книгой отзывов и предложений
  • Выдача карт постоянного покупателя
  • оформление возвратов
  • работа с входящими звонками

Требования к кандидату: 

  • высшее или среднее специальное образование
  • опыт работы в сфере клиентского обслуживания
  • уверенный пользователь ПК и оргтехники
  • доброжелательность по отношению к покупателям, высокая стрессоустойчивость, навыки работы в конфликтных ситуациях

Условия: 

  • оформление личной медицинской книжки за счет компании и бесплатная медицинская страховка
  • вкусные обеды
  • ежемесячное премирование по результатам работы
  • система надбавок (выслуга лет, особые условия труда)
  • дополнительная скидка для сотрудников в гипермаркетах сети
  • бесплатная униформа
  • внутрикорпоративное обучение
  • возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах, подарки для сотрудников и для детей на праздники.
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