Подборка вакансий для сыктывкарцев в сфере административного персонала с хорошей зарплатой01 июля 2021
Есть возможность работать удаленно или по сменам
Помощник генерального директора - от 50 000 рублей на руки
Крупное деревообрабатывающее предприятие ищет ответственного сотрудника. Обязательное требование к вакансии - уверенный разговорный английский.
В обязанности входит:
- административная поддержка руководителя и планирование его рабочего дня
- организация и координация встреч, интервью, переговоров и совещаний
- координация работы подразделений по выполнению распоряжений и задач, поставленных руководителем.
- прием телефонных звонков, отправка писем и электронной почты.
- встреча посетителей.
Требования к кандидату:
- свободное владение ПК - пакетом офисных программ (Microsoft Word, Excel, Outlook) и оргтехникой;
- английский язык - не ниже upper intermediate
- умение работать в режиме многозадачности;
- грамотная устная и письменная речь, знание и соблюдение делового этикета;
- коммуникабельность, внимательность, вежливость, доброжелательность, корректность, высокая работоспособность, стабильность.
Условия сотрудничества обсуждаются с каждым кандидатом индивидуально, есть
возможность работать и расти профессионально в крупной производственной компании.
Заведующий хозяйством - от 45 000 рублей на руки
В обязанности входит:
- осуществлять руководство работой по хозяйственному обслуживанию в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений предприятия, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции и др.);
- принимать участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем водоснабжения, воздухопроводов и других сооружений), составлять сметы хозяйственных расходов;
- организовывать проведение ремонта помещений, контролировать качество его выполнения;
- контролировать рациональное расходование материалов и средств, благоустройство озеленение и уборку помещений и территории;
- обеспечивать выполнение противопожарных мероприятий и содержание в исправном состоянии пожарного инвентаря;
- участвовать в инвентаризациях.
Требования к кандидату:
- Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее одного года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее трех лет;
- Ответственность, нацеленность на результат;
Условия:
Работа в крупной, стабильной, динамично развивающейся компании;
Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00
Социальные гарантии (оплата больничного, отпусков);
Оборудованные рабочие места.
Администратор в ТРЦ (сфера эксплуатации) - от 30 000 рублей на руки
Полная занятость, можно без опыта работы.
Чем занимается администратор в ТРЦ:
• оценивает текущую ситуацию в ТРЦ и решает административно-хозяйственные вопросы, находясь в течение смены в здании ТРЦ и на его прилегающей территории
• взаимодействует с арендаторами, клинингом, ЧОП, подрядчиками, сотрудниками и посетителями ТРЦ
Если вы:
• ответственный, педантичный и требовательный к себе и к другим человек
• любите и умеете общаться и налаживать контакты
• быстро находите варианты решения проблем, рассчитываете преимущества и риски
то вам будет интересна эта вакансия
Удобный график работы 5*2 (плавающие выходные).
Специалист контакт-центра (без продаж) - от 23 000 до 45 000 рублей до вычета налогов
Полная занятость, удаленная работа, опыт работы не требуется. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП. Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам
В один из крупнейших в России сервис такси ищут сотрудников, которые будут оперативно принимать и обрабатывать входящие телефонные заявки от пользователей сервиса и помогать им сформировать заказ такси во внутренней системе.
Вакансия вам подойдет если:
– У вас есть: ноутбук или компьютер, клавиатура, мышка, микрофон, наушники, стабильный интернет и место для работы, где не будет лишнего шума;
– Вы активный пользователь ПК, печатаете со скоростью от 100 знаков в минуту и знаете, что такое браузер и для чего он нужен.
– Готовы самостоятельно и не откладывая в долгий ящик, пройти онлайн-обучение и тестирование по изученным материалам. Материалы для обучения компания высылает в день обращения.
– Обладаете четкой и грамотной речью, готовы много-много говорить;
– Коммуникабельны и позитивны, любите помогать людям;
– Мечтаете о хорошем стабильном заработке, хотите расти и развиваться в крупной компании.
В обязанности входит:
– принимать и обрабатывать входящие звонки пользователей сервиса без продаж и поиска клиентов;
– оформлять заказы и давать возможность клиентам перемещаться такси, консультировать клиентов по вопросам сервиса.
В компании есть: возможность удаленной работы, полностью дистанционное обучение и оформление, возможность увеличить заработную плату в зависимости от стажа работы и личных достижений. Удобные графики работы: дневные, ночные, вечерние, графики неполного рабочего дня и выходного дня.
Клинер - до 40 000 рублей на руки
Полная занятость, гибкий график, опыт работы не требуется.
Все необходимое для уборки квартир и помещений, мойки окон компания предоставляет. Заработную плату выдают после каждого выполненного объекта.
Требования к кандидату:
Обучаемость, ответственность, пунктуальность, стремление к развитию, умение работать в команде.
Опыт работы в уборке помещений приветствуется, но необязателен.
Секретарь/офис-менеджер - от 25 000 рублей на руки
Работа в Эжве, полная занятость, требуемый опыт работы: 3–6 лет.
В обязанности входит:
- выполнение поручений руководства;
- делопроизводство: обработка входящей и исходящей документации, ведение деловой переписки;
- работа с оргтехникой (сканирование и ксерокопирование документов).
- ведение реестров;
- получение и отправка корреспонденции;
- поддержание порядка в офисе;
- встреча посетителей;
- обеспечение жизнедеятельности офиса: заказ воды, канцелярских товаров;
- помощь в организации корпоративных мероприятий.
Требования к кандидату:
- Высшее образование, опыт работы помощником директора, секретарем, референтом не менее 3 лет.
- Опыт ведения делопроизводства.
- Отличное знание русского языка (письменного и устного), богатый словарный запас, четкая и уверенная речь.
- Уверенный пользователь ПК и оргтехники.
- Коммуникабельность и приветливость, стрессоустойчивость, хозяйственность, умение работать в режиме многозадачности и большого объема информации.
- Не конфликтность, внимательность в работе.
Условия:
График работы с 08.30 до 17.00 (пн-пт), испытательный срок до 3-х месяцев.
Администратор клиентского сервиса в гипермаркет - до 34 000 рублей до вычета налогов
Одна из крупнейших федеральных розничных сетей России ищет сотрудника для работы на Сысольском шоссе.
В обязанности входит:
- работа на стойке информации гипермаркета
- решение конфликтных ситуаций, прием обращений от покупателей, работа с книгой отзывов и предложений
- Выдача карт постоянного покупателя
- оформление возвратов
- работа с входящими звонками
Требования к кандидату:
- высшее или среднее специальное образование
- опыт работы в сфере клиентского обслуживания
- уверенный пользователь ПК и оргтехники
- доброжелательность по отношению к покупателям, высокая стрессоустойчивость, навыки работы в конфликтных ситуациях
Условия:
- оформление личной медицинской книжки за счет компании и бесплатная медицинская страховка
- вкусные обеды
- ежемесячное премирование по результатам работы
- система надбавок (выслуга лет, особые условия труда)
- дополнительная скидка для сотрудников в гипермаркетах сети
- бесплатная униформа
- внутрикорпоративное обучение
- возможность участия в профессиональных и корпоративных конкурсах, подарки для сотрудников и для детей на праздники.
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01 июля 2021, 12:00
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