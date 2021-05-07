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«От стрельбы из миномета он оглох»: сыктывкарка рассказала о том, как провожала отца на войну

«От стрельбы из миномета он оглох»: сыктывкарка рассказала о том, как провожала отца на войну

07 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«От стрельбы из миномета он оглох»: сыктывкарка рассказала о том, как провожала отца на войну Фото: moypolk.ru/ Дмитрий Павлов
Он участвовал в защите Москвы

Зачастую пожилые люди в преддверии праздника Победы предаются воспоминаниям о своих родственниках, которые участвовали в войне. Пожилая сыктывкарка Алла Павлова связалась с порталом PG11.ru, чтобы поделиться одной из таких историй. 

Дочери Дмитрия Павлова

Алла Павлова провожала отца Дмитрия на фронт в 1942 году, это стало ее первым воспоминанием детства. Она рассказывает, что он был капитаном на паруснике «Чолпон», который перевозил товары. 

- Накануне проводов отца на фронт мама сидела на полу и сбивала масло из сметаны, чтобы дать немного папе в дорогу. Утром мы вышли на дорогу, на пригорок, подъехала бричка с дробинами. Папа сел на подводу, свесил ноги наружу и они отправились, - рассказывает Алла Павлова.

Пожилая сыктывкарка сказала, что долго стояла на дороге и смотрела, как ее отец уезжает вдаль. 

- Я думала, что смогу как-нибудь сбегать к отцу на фронт. Я очень тосковала по папе, залазила на подоконник, сидела там, смотрела на дорогу и ждала, - поделилась сыктывкарка. 

Но война закончилась и ее отец написал в письме, что его демобилизуют и он едет домой. Алла Павлова ждала его на подоконнике, укрывшись фуфайкой. 

- Забегает соседкая девочка и кричит, что мой отец приехал. Но за время войны я совсем его забыла. Увидела двух солдат и не знала, где он. Подумала - побегу к любому и если это не мой папа, то он отдаст меня. Но все таки попала к отцу, - поделилилась сыктывкарка.

Павлов Дмитрий Филиппович был минометчиком, из-за этого после войны он оглох. У него было несколько медалей. Алла Павлова отмечает, что ее отец очень хорошо пел песни «Вьется в тесной печурке огонь» и «Темная ночь». От последней у нее до сих пор наворачиваются слезы.

- С огромным уважением отношусь к участникам войны. Низкий поклон всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы жили мы, - заключила Алла Павлова.

Редакция портала PG11.ru поздравляет всех наступающим с великим праздником Победы!

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