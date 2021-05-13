В Сыктывкаре каждый год специалисты обрабатывают озелененные территории для того, чтобы убить опасных насекомых - клещей. Журналист портала PG11.ru побывал на обработке Кировского парка.

Устройства для распыления пестицида

В 2021 году акарицидная обработка (влажная дезинсекция) проводится двумя организациями.

МКП «Жилкомсервис» обрабатывает следующие территории:

Мичуринский парк;

Кировский парк;

городской сквер у Стефановской площади;

«Аллея героев» около мемориального комплекса «Вечный огонь»;

городской сквер у драмтеатра имени Виктора Савина;

сквер «Детский мир»;

сквер в поселке Максаковка.

зеленый массив в районе мемориала «Памяти павших будьте достойны» в местечке Лесозавод.

сквер в микрорайоне Строитель.

ИП Мишуров П.В. обрабатывает следующие территории:

зеленый массив за гостиницей «Сыктывкар»;

объект «Сундук Суханова»;

сквер в районе здания №4 по улице Куратова;

сквер в районе памятника Димирову;

сквер в районе мемориального камня пострадавшим в Чернобыльских и других ядерных катастрофах;

Покровский бульвар;

зеленый массив в районе улицы Корабельная, дом №34;

сквер по улице Кросноборская в поселке Максаковке;

центральное кладбище ( в квартале улиц Морозова-Димитрова-Станционная).

Общая площадь озелененной территории, которая попадает под обработку - 19,4 гектара.

- Пестицид, которым обрабатывают озелененные участки, входит в государственный каталог и является безопасным для собак и птиц, гулять можно. Обрабатывают те места, где бывает больше количество людей - парки, скверы, - заявил специалист администрации.

Также специалисты рассказали, что через 20 дней после обработки проводится проверка: по озелененному участку проводят белым полотном и смотрят, остались ли там клещи. Вторая проверка также производится через 20 дней.

За обработку участков каждый из подрядчиков получит по 50 тысяч рублей.

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