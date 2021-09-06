Стало известно о том, что в России начинает работу горячая линия, посвященная вопросам питания в общеобразовательных организациях. Проект запускает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

Так, горячая линия начинает свою работу уже с сегодняшнего дня.

Во всех субъектах Российской Федерации 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. В период с 6 сентября по 17 сентября 2021 года специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях; дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания, - сообщает ведомство.

Номера и адреса консультационных центров можно найти на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.