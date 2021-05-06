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Нуклеус и клюшка с автографами звезд: топ 5 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы

Нуклеус и клюшка с автографами звезд: топ 5 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы

06 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Нуклеус и клюшка с автографами звезд: топ 5 необычных вещей, которые продают сыктывкарцы Фото с сайта avito.ru
Возможно, вы захотите пополнить свою коллекцию

Недавно, 4 мая, весь мир праздновал День «Звездных войн». Фанаты пересматривали фильмы, включали игры и, конечно же, хвастались своими коллекциями. 

Многие коллекционеры ищут новые экспонаты по всему миру. Сыктывкарцы - не исключение. Однако некоторым коллекционерам повезло и новинки для своих хобби они могут приобрести в родном городе. Портал PG11.ru решил выяснить, вещи для каких коллекций можно купить в столице Коми. 

Хоккейная клюшка с автографами, 200 тысяч рублей

Клюшка с автографами сборной СССР 1982 года по хоккею с мячом. На ней имеются 16 подписей игроков, а также подпись тренера. Продавец отметил, что готов выслать дополнительные фото и обсудить цену.

Кукла, 20 тысяч рублей

Кукла integrity toys Collete In My Skin Fashion Ro может привлечь внимание коллекционера. Продавец отметила, что кукла NRFB, то есть никогда не доставалась из коробки, что особенно ценно. При покупке возможна рассрочка на срок до 6 месяцев. Также рассматривается обмен.

Свидетельство Курской Консистории 2 сентября 1865 года, 3 тысячи рублей

Этому документу более 100 лет. На гербовой бумаге - информация о прошении коллежского советника Ивана Васьянова выдать свидетельство о рождении и крещении его сына Владимира. 
Рассматривается только вариант продажи. Возможность обмена продавца не интересует.

Икона, 170 тысяч рублей

Архангел Михаил в киоте. Интересная находка для тех, кто коллекционирует подобные экспонаты. 

Первобытное орудие труда, 10 тысяч рублей

Продается нуклеус, найденный на реке Печора. По словам продавца, возраст этого первобытного орудия труда - 30-35 тысяч лет до нашей эры.

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