Не выходит похудеть: диетолог назвал главные причины

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik перечислил пять основных ошибок, которые люди допускают при похудении.

Самая главная ошибка - незнание реальной энергетической ценности продуктов. По словам врача, многие покупают в магазине якобы полезные для фигуры продукты, например фитнес-батончики.

- Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры", обусловленный тем, что он сократил содержание сахара процентов на десять. Но ведь он при этом увеличил содержание жира, или наоборот, - объяснил Бобровский.

Вторая ошибка заключается на быстром переходе на новый рацион, что часто приводит к срывам. Третья - стремление похудеть только за счет физических нагрузок. Четвертая - чрезмерно эмоциональный подход к похудению.

- У половины людей, которые желают похудеть и у которых раньше не получалось, мы обнаруживаем так называемое психогенное переедание или приступообразное переедание, суть которого в том, что человек на стрессе, на эмоциях начинает переедать, причем вечером, - предупредил диетолог.

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что человек ограничивает себя в еде, не предлагая ничего приятного взаимен, подчеркнул специалист. По его словам, из-за этого накапливается разочарование, а в итоге следует отказ от намеченной цели, пишет "РГ".

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