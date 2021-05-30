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Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца

30 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Названы знаки зодиака, которые чаще остальных разбивают сердца pixabay.com
Узнайте, что говорят об этом звезды

Журналист и эксперт по астрологии Деблина Чаттерджи назвала знаки зодиака, которые чаще других разбивают сердца своим партнерам. Об этом сообщают «РИА Новости».

Стрельцы больше всех любят приключения. Представители этого знака — независимые и свободные духом люди, для которых главная задача — путешествия. Поэтому даже если Стрельцы вступают в отношения, спустя время начинают чувствовать себя в ловушке. Они не хотят быть привязанными к кому-то и в результате расстаются со своей второй половинкой.

Водолей — еще один свободолюбивый знак зодиака. Такие люди ценят личное пространство. Отношения, семья, друзья в такие моменты их не волнуют. Их больше интересует благотворительность и другие добрые дела. Однако когда Водолеи чувствуют, что ничего не могут сделать для общества, отстраняются.

Львы любят внимание к себе. Они всегда хотят, чтобы их ценили и восхищались ими. Однако в большинстве случаев осуществить такое желание невозможно, что раздражает представителей этого знака и сказывается на их отношениях. Когда Львы заметят, что партнер игнорирует их, то не будут долго думать и расстанутся с ним.

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