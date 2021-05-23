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Названы самые верные знаки зодиака

Названы самые верные знаки зодиака

23 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Названы самые верные знаки зодиака pixabay.com
Астрологи уверяют - они никогда не вонзят вам нож в спину

Эксперты по астрологии из издания Times of India назвали представителей самых преданных и верных знаков зодиака. Об этом сообщают «РИА Новости».

Если в вашей жизни есть близкий человек, рожденный под знаком Рака, то можете быть на сто процентов уверены в том, что он не вонзит вам нож в спину. Раки — самые преданные знаки зодиака из всех.

Несмотря на то, что со Скорпионами бывает трудно строить отношения, когда дело доходит до преданности, на них можно полностью положиться. Независимо от того, ненавидят они вас или любят, они все равно будут верными.

Тельцы известны не только упрямым характером. Представители этого знака также ценятся как верные партнеры и друзья, возможно потому, что тщательно выбирают с кем проводить время или начинать отношения.

Девы любят, чтобы все было по-настоящему и честно. Они не любят разные игры и намеки. Для представителей этого знака куда важнее стабильность и преданность, когда дело доходит до любых форм отношений.

Львы защищают своих партнеров и друзей так же яростно и самоотверженно, как и себя. Представители этого знака будут рядом с вами несмотря ни на что и противостоят любому, кто захочет сделать вам плохо.

Близнецы — довольно верный знак зодиака, особенно в длительных отношениях. Как только они находят надежного партнера или друга, то становятся полностью преданными ему.

Весов тоже можно назвать надежными людьми. Однако иногда им мешает нерешительность. Но если представители этого знака найдут подходящего человека, то будут ему верны.

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