Названы 7 циничных мошенничеств, на которые ведутся даже самые бдительные

МВД по Коми постоянно напоминает о том, как важно быть бдительным при разговоре с человеком, который просит ваши личные данные и информацию о банковских картах. Но мошенники до сих пор получают свой «улов». Например, в Воркуте пенсионерка по совету «сотрудника ФСБ» перевела 405 тысяч рублей на «безопасный счет». Деньги, конечно же, были потеряны.

Как показывает практика, процесс раскрытия и расследования таких преступлений достаточно сложный. Основная проблема заключается в том, что преступники часто находятся далеко за пределами области. Более того, деньги, которые получают мошенники, могут перечисляться в третий регион, что еще больше запутывает схему. Нередко мошенники находятся в местах лишения свободы.

Как правило, для мошеннических схем используются оформленные на сторонних лиц sim-карты, иностранные платежные системы. Реальный IP-адрес скрывается, передаваемый трафик шифруется. Суммы, которые отдают злоумышленникам жители региона, варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Общий причинённый материальный ущерб исчисляется миллионами.

По данным прокуратуры, самым распространенным сейчас является мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений крайне низкая — всего 6 процентов.

Сейчас мы рассмотрим основные виды мошенничества в сети Интернет и с помощью телефона, а так же расскажем, как не попасться на удочку злоумышленников.

1. Предоплата за товар

Схема мошенничества простая и в последнее время пользуется популярностью. На известных торговых интернет-площадках мошенники публикуют объявления о продаже товаров, которых фактически не существует у продавца. Фотографии берут из открытого доступа в Интернете и просят предоплату у покупателя. После получения денег, злоумышленники перестают выходить на связь. Сим-карты, банковские карты, как правило, оформлены на третье лицо. Раскрыть такие преступления сложно из-за того, что в преступной схеме участвуют несколько лиц и проживать они могут в различных регионах страны.

Весной прошлого года два приятеля 27 и 29 лет зарегистрировали на одной из популярных онлайн площадок аккаунт и разместили на нем объявление о продаже щенков мопса. Чтобы создать видимость наличия щенков, которых в реальности у них не было, злоумышленники сопроводили объявление фотографией из сети Интернет. Также в информации фигуранты указали вымышленный адрес проживания и номер телефона с сим-карты, которую заранее приобрели для реализации преступного умысла.

Отозвавшийся на объявление покупатель в качестве предоплаты за покупку мопса перевел 4 000 рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

На сервисах частных объявлений мошенники маскируются не только под продавцов, но и под покупателей. В июле задержали 20-летнюю девушку, которая наугад обзванивала людей, разместивших объявления о продаже на одной из интернет-площадок другого города. Девушка выражала заинтересованность в покупке товара и просила у продавцов данные их банковских карт, чтобы перевести деньги. В итоге молодая мошенница сумела обмануть двух женщин. Одна из них продавала детскую коляску, другая — платье. Обе невнимательные дамочки сообщили по телефону не только номер своей карты, но и трехзначный код на обороте. У первой девушка украла с карты более 90 000 рублей, у второй — около 10 000.

2. Обман по телефону

Шутка про «тюремный колл-центр» стала реальностью и совсем не смешной для тех, кто попадается на удочку таких операторов из-за решетки и добровольно перечисляет им свои кровные. Хотя делать такие «прозвоны» могут не только из мест заключения, но и мошенники с воли. Схема обмана, как правило, предельно простая. Злоумышленник дозванивается до жертвы, представляется сотрудником банка, сообщает, что финансы доверчивого гражданина находятся в опасности. Например, что произошла утечка данных или были оформлены какие-то сторонние мошеннические услуги и так далее. После чего предлагает перевести накопленное на «безопасный счёт». После чего потерпевший, доверяя «сотруднику банка» проводит все необходимые манипуляции. В том числе, сообщает данные карты и паспорта.

Весной этого года в УМВД с заявлением обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ей позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, сообщил о наличии, якобы, заявок на кредиты, оформленных злоумышленниками. В ходе общения собеседник убедил потерпевшую провести операцию, якобы, с целью защиты сбережений. Она оформила кредитные договоры в пяти различных банках, после чего обналичила деньги и внесла их на якобы безопасные счета, указанные злоумышленниками. В общей сложности женщина лишилась более полутора миллиона рублей.

3. Мошенничество через соцсети

Не брезгуют мошенники использовать схемы, от которых волосы встают дыбом. Практический каждый из нас, кто зарегистрирован в социальных сетях и активно ими пользуется, хоть раз получал сообщения от друзей из списка о том, что в семье друга произошло горе и далее следует картинка с описанием ситуации и с реквизитами карты. Обычно речь идёт о попавших в беду родственниках, которым требуется на лечение большая сумма денег. Фразы мошенники при общении используют простые, чтобы не вызвать подозрений. Однако, можно задать какие-то уточняющие вопросы, ответы на которые может знать только ваш знакомый. Так можно вывести мошенника на чистую воду. А лучше всего — позвонить вашему знакомому, и узнать, на самом ли деле с ним случилась беда.

Также не стоит со своей страницы в соцсетях переходить по подозрительным ссылкам и оставлять данные своей личной страницы. Благодаря этой информации мошенники смогут пользоваться вашей страницей в корыстных целях.

19-летняя Алина Караваева рассказала «Pro Городу», что недавно получила сообщение от знакомого, которому якобы нужно было срочно заплатить кредит, иначе его ждут серьезные проблемы. Не задумываясь, девушка перевела на указанный счет 5000 рублей и только потом, засомневавшись, решила перезвонить знакомому. Тот естественно, никаких сообщений не писал.

- Поверить не могу, что меня так развели! - поражена Алина. - Я всегда казалась себе умной и осмотрительной. Но тут в личном сообщении мошенник разговаривал со мной в той же стилистике, как и мой реальный знакомый. Ощущение, что он изучил мою страницу в соцсети от и до, прежде чем написать мне сообщение.

4. Фейковые интернет-магазины

Среди распространённых схем обмана граждан - фэйковые интернет-магазины, которые являются двойниками известных реальных сайтов. В летний период пользуются спросом сайты перевозчиков: «РЖД», «Аэрофлот» и так далее. Пользуются спросом и интернет-магазины: либо совсем никому не известные, либо «двойники» официальных сайтов. Всё происходит как обычно: вы выбираете товар или услугу, вводите данные вашей карты для оплаты, оплата проходит, но деньги уходят к мошенникам в карман, а услугу или товар клиент так и не получает. Распознать двойников достаточно тяжело, так как мошенники полностью копируют интерфейс известной странички и разница заметна лишь в адресе. Например, не обычные «соm» и «ru», а менее употребляемые “bz” и похожие. Ещё сложнее с интернет-магазинами-однодневками. Чтобы распознать недобросовестные интернет-магазины, придется озадачиться изучением отзывов на соответствующих ресурсах.

Один из последних раскрытых случаев — задержание создателя фейковой страницы по строительству бань. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции после сообщений о хищении денег у двух людей. Потерпевшие пояснили, что нашли в интернете сайт с информацией о строительстве бань, связались с исполнителем и договорились о возведении построек. Впоследствии одна из потерпевших передала мошеннику 105 000 рублей задатка, второй – 70 000. После того, как исполнитель получил деньги, на связь он больше не выходил, а ресурс перестал функционировать. Поняв, что стали жертвами обмана, потерпевшие обратились в полицию. Злоумышленника задержали на территории одного из соседних регионов. В содеянном он сознался. Ущерб потерпевшим был возмещен лишь частично.

5. Использование названия «Госуслуги»

Платформа «Госуслуги» играет все большую роль в жизни россиян. С помощью сайта можно и ко врачу записаться, и выплаты оформить, и штрафы оплатить. Мошенники не упустили возможность использовать название «Госуслуги» в своих схемах.

Не так давно была осуществлена массовая рассылка через вайбер якобы от Госуслуг о том, что человек имеет право на получение компенсации. Суммы варьировались от 20 до 300 000 рублей. К сообщению прикладывалась ссылка, пройдя по которой обрадованные привалившим счастьем граждане должны были заполнить анкету, указать номер своей карты, а потом оплатить услуги юриста — 472 рубля, затем оплатить еще какие-то оформления бумаг. В итоге люди переводили обманщикам по несколько тысяч рублей. И только когда суммы переводов зашкаливают, люди начинают сомневаться и заходят в свой личный кабинет на Госуслугах. Нетрудно предположить, что информации о каких-то небывалых денежных компенсациях там отсутствует. Что же мешало этим людям зайти на Госуслуги раньше, до отправки первого платежа?

- Моя мама так обрадовалась, что ей причитается компенсация в 25 000 рублей, что она не включила голову, а тут же начала переводить деньги мошенникам, - рассказала «Pro Городу» Евгения Пушкарева, офис-менеджер одной российской компании. - Она даже уже прикидывала, какую теплицу купит на эти деньги. Как же она плакала, когда поняла, что ее жестоко обманули... Просила меня, чтобы я только папе не говорила, потому что он над ней прикалывался бы всю оставшуюся жизнь.

6. Визиты к одиноким пожилым людям

Увы, такие визиты иногда оборачиваются не только финансовыми потерями, но и лишением жизни престарелого человека. Мошенники представляются сотрудниками организаций, под любым предлогом проникают в жилище жертвы и уже внутри происходит трагедия. В лучшем случае, преступники просто берут деньги и уходят. В худшем — помимо денег, забирают и жизнь. Нередки случаи, когда пенсионерам просто впаривают ненужный товар по завышенной цене: фильтр для воды, особенный приборы для кухни и дома или для пожарной безопасности. Возможны визиты с предложениями социальной направленности: оформление льгот, банковских карт, мер социальной поддержки и т.п. В таких случаях не рекомендуется открывать дверь любым незнакомым людям, и лучше сразу связаться с организацией, от которой, якобы, пришёл сотрудник.

В мае 2021 года в полицию обратилась 87-летняя жительница, рассказавшая о пропаже из её квартиры 150 000 рублей. Пенсионерка сообщила, что накануне к ней приходили двое неизвестных, якобы, оформлявших продление льгот на использование стационарного телефона. С аналогичным заявлением в полицию обратилась 88-летняя бабуля, сообщившая о пропаже 400 000 рублей. В обоих случаях потерпевшие смогли описать приметы мужчин. Ими оказались иногородние: 35-летний житель Краснодарского края и 39- летний житель Кировской области. Установлено, что преступники вычисляли пожилых женщин, у которых дома могли храниться деньги. Затем под предлогом оформления льгот входили в квартиру. Пока один из фигурантов отвлекал внимание потерпевших, второй искал и похищал деньги.

Еще одна бабушка поддалась на уговоры пришедших к ней в гости незнакомцев и оформила кредит на покупку ненужного ей массажного кресла за 150 000 рублей. Сейчас идут судебные разбирательства по данному делу.

7. Выманивание денег через мессенджеры

Вслед за социальными сетями мошенники придумали обманные схемы для мессенджеров, которыми сейчас пользуется большое количество граждан. Злоумышленники, якобы, разыгрывают денежные призы. Суммы призов исчисляются в долларах. Администратор сообщает участнику о победе, но уточняет, что российское законодательство запрещает переводы в иностранной валюте между резидентами, поэтому «оператор банка» сообщает, что для конвертации валюты требуется внести несколько сотен рублей. После чего в специальной форме «победитель» вносит данные своей карты, за которыми и охотятся злоумышленники. В последствии мошенники получают доступ к счетам потерпевшего, а значит, имеют доступ к его финансам.

В «Сбербанке» напоминают, что при конвертации валюты комиссию отдельно не оплачивают, она взимается автоматически. Чтобы не стать «победителем» такого конкурса, лучше проверять информацию об организаторе розыгрыша, а если это не представляется возможным, то лучше не участвовать в сомнительном розыгрыше.

Что говорят в полиции:

Полиция в очередной раз напоминает: чтобы не стать жертвами злоумышленников, следует придерживаться нескольких простых правил.

- Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов.

- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.

- Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем , поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение. Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.

- Не торопитесь сообщать реквизиты банковской карты, даже если собеседник по телефону представляется сотрудником банка. Помните: ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код. Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.