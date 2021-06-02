Названы 5 знаков зодиака с высоким эмоциональным интеллектом

Эмоциональный интеллект — это способность распознавать чувства и эмоции, правильно реагируя на них. Но это непростая задача для большинства людей. Астрологи уверяют - есть 5 знаков зодиака, которые справляются с ней лучше других, пишет «Клубер».

Рыбы

Считается, что у Рыб очень развиты чувствительность и интуиция. Они буквально заглядывают в души, улавливая каждое движение. Именно этот дар помогает Рыбам чудесно справляться со своими чувствами и поддерживать окружающих. Они незаменимые помощники для тех, кто запутался в себе и переживает кризис: Рыбы во всём разберутся, всё расставят по своим местам, и станет легче.

Рак

Представители этого знака принадлежат к тому типу людей, которые лучше всего понимают природу эмоций и борьбу с внутренними противоречиями. При этом они всегда придут на помощь и поддержат. Раки сделают всё, что от них зависит, и даже больше, чтобы помочь человеку решить проблему, найти выход из тупика. Кроме того, Раки — очень зрелые и чудесно ладят со своими эмоциями, поэтому справляются с ними так, как никто.

Весы

Весы считаются гармоничным знаком Зодиака, который легко может «взвесить» любую эмоциональную ситуацию, чтобы восстановить справедливость, принести мир и спокойствие. Рождённые под этим знаком люди стремятся к справедливости. Они не могут видеть страдания других, это их искренне расстраивает. Вот почему они постоянно и всем помогают.

Дева

Представители этого знака — преданные, целеустремлённые, трудолюбивые и вдумчивые. Также они великолепно справляются с эмоциями. Девы любят свою семью и близких, поэтому их эмоциональное благополучие — в приоритете. Они очень тонко чувствуют, когда кому-то больно, плохо, и сразу же спешат на помощь.

Скорпион

Скорпион — один из самых стойких и выносливых знаков Зодиака. Они не только прекрасно справляются со своими эмоциями, но и лучше многих понимают проблемы окружающих. Представители этого знака очень сострадательны, они щедро делятся своими позитивными эмоциями с другими и ожидают того же в ответ.