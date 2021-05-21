Настоящий кошмар: три знака Зодиака у мужчин, которых советуют остерегаться женщинам

Мужчины некоторых знаков Зодиака, особенно если не уверены в своих чувствах, могут вымотать женщине всю душу. Они будут добиваться ее всеми силами и возможностями, но на определенном этапе отношений могут превратиться в настоящих монстров, пишет «Клубер».

Рак

Раки считаются слишком эмоциональными. Они чаще всего просто не знают, что делать с собой и своими эмоциями. Их так много, что Раки просто не могут с ними справиться. Если представитель этого знака любит вас, то будет любить всю жизнь. Но если он раздумывает о том, хочет ли он быть с вами, достаточно ли вы для него хороши, лучше бегите. Потому что эта эмоциональная пытка может продолжаться очень долго, пока не истощит вас эмоционально до самого основания.

Козерог

Козероги стараются все держать под контролем, и когда что-то идет не так, как они планировали, или вы решите их бросить, они начинают создавать много шума и проблем. С представителями этого знака очень непросто иметь дело, особенно если вы не согласны с их видением отношений. Козерог не изменится, и если не можете это принять, тихо, но уверенно покиньте этот корабль.

Телец

Тельцы могут быть довольно напористыми и требовательными, и, как и Козероги, не умеют принимать другую точку зрения. Представителям этого знака куда проще оскорбить человека, нежели сделать комплимент. А в гневе они и вовсе себя не контролируют. Поэтому если сомневаетесь, лучше оставьте Тельца бодаться с собственным отражением в зеркале, и идите другим путем.

Читайте также: Справятся с чем угодно: шесть самых психологически сильных знаков Зодиака