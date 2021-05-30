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Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа

Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа

30 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа osnmedia.ru
Один из симптомов - храп

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, признаком какого синдрома может быть "чувство разбитости" после сна. Об этом сообщают «РИА Новости».

Отвечая на вопрос зрителя, медик заявил, что подобные симптомы свидетельствуют о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна). Этот недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти.

-Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!  объяснил Мясников.

Он порекомендовал в первую очередь обратиться к врачу-сомнологу, чтобы диагностировать синдром. Если диагноз подтвердится, потребуется индивидуальное лечение, в том числе сипап-терапия — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Апноэ — остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких. Люди с апноэ во сне от умеренной до тяжелой степени имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.

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