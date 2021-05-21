Мужчину оштрафовали за пьяную прогулку по Сыктывкару, хотя в тот момент он был за пределами Коми

В нашу редакцию обратился житель Коми Александр Петров, которому незаконно выписали штраф за нахождение в общественном месте в пьяном виде. Интересно то, что как заявляет мужчина, на месте происшествия его вообще не было.

Недавно Александру пришел штраф в за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде в размере 500 рублей. Однако самого Александра никто не задерживал - он вообще не был в республике.

В протоколе задержания сказано, что 30 июля Александр Петров в 02.30 находился возле дома №100 по улице Морозова в нетрезвом виде, с характерным запахом изо рта, пошатывался, одежда была в грязи. Участковый заявил, что задержал его и установил его личность по паспорту. Однако интересно то, что Александра в тот момент вообще не было в Сыктывкаре. Он был в Москве.

- Я до 2020 года вообще в Коми не появлялся. Ни в каком протоколе я не расписывался. Если внимательно посмотреть в него то видно, что подпись поддельная, - рассказал Александр.

Мужчина не собирался оплачивать штраф, который ему присудили незаконно. Он собрал билеты от самолетов, которые подтверждали то, что Александра не было в Коми и отправился с ними в полицию, следственный комитет и прокуратуру.

Прокуратура установила правоту Александра и отменила назначенный ему штраф. Однако из-за того, что он долго не оплачивал этот самый штраф, у него арестовали счет в банке и до сих пор не сняли запрет на его использование. В прочем, Александр не печалится - на той карте у него было всего 58 копеек. Однако он намерен их вернуть. Он также повторно обратился в прокуратуру.

Подпишитесь на «Про Город» в соцсетях Telegram и Instagram