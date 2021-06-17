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«Мои Документы» будут обслуживать привитых от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации без очереди

«Мои Документы» будут обслуживать привитых от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации без очереди

17 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 16+
«Мои Документы» будут обслуживать привитых от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации без очереди Фото: Reuters
Вторую прививку надо сделать через 21 день после первой

В главном центре «Мои Документы» Сыктывкара на ул. Горького, 2/1 начнет работать мобильный пункт вакцинации. 

Сделать прививку в МФЦ можно бесплатно и без предварительной записи, рассказала руководитель МФЦ по Республике Коми Наталья Жегунова.

- Центры «Мои Документы» посещает большое количество горожан. Мобильный пункт вакцинации позволит им пройти вакцинацию в удобном месте в комфортном режиме, практически одновременно с получением нужной госуслуги. Предварительно записываться на прививку необязательно, - отметил она.

Для заявителей, которые сделают прививку в центре «Мои Документы», придумали дополнительный бонус: эксперт МФЦ примет их вне очереди.

Мобильный пункт вакцинации будет работать с 21 июня с 10:00 до 12:00. Процедура займет 10 минут. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Врачи будут принимать как в порядке живой очереди, так и по записи. Выбрать удобное время можно по телефону горячей линии МФЦ: 8 800 200-82-12.

Также сделать прививку можно на базе центра «Мои Документы» в Ухте по адресу: ул. Оплеснина, 11.

Напомним, выездные бригады второй месяц работают в торговых центрах и других местах скопления людей. Также пройти вакцинацию можно в поликлиниках, запись через портал Госуслуг. Вторую прививку надо сделать через 21 день после первой.

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