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Минздрав Коми признал, что врачи допустили фатальную ошибку при лечении мужчины, у которого поздно нашли рак

Минздрав Коми признал, что врачи допустили фатальную ошибку при лечении мужчины, у которого поздно нашли рак

02 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Минздрав Коми признал, что врачи допустили фатальную ошибку при лечении мужчины, у которого поздно нашли рак Фото из архива PG11.ru
Халатность врачей повлекла ухудшение здоровья пациента

Житель Троицко-Печорска Александр Сергиенков - одна из жертв халатности медицинской системы. Почти год назад он страдал от проблемы мочеполовой системы и обращался в местную больницу. Там ему заявляли: "все в порядке, не стоит беспокоиться". Однако при обследовании в Сыктывкаре у него нашли рак кишечника. Его сын Виктор пытается добиться справедливости для своего отца.

Напомним, что мы следим за этой историей почти год. В июне частная страховая компания нашла в работе врачей Троицко-Печорской ЦРБ серьезные нарушения, которые привели к ухудшению состояния Алексендра Сергиенкова. Но его сын на этом не остановился и хочет наказать виновных.

26 августа сыну пострадавшего пришел ответ от Минздрава Коми. Всего по результатам проверки министерство выявило три нарушения:

  • Не назначение ректороманоскопии, колоноскопии, не установление диагноза в ГБУЗ РК "Троицко-Печорская ЦРБ";
  • Нарушение постановления правительства РФ о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
  • Нарушение постановления правительства Республики Коми о программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

Минздрав Коми проведет внеплановую проверку деятельности ГБУЗ РК "Троицко-Печорской ЦРБ". 

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