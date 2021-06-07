Масштабные стройки и новые полезные объекты: как отмечали вековые юбилеи в других регионах страны

Масштабные стройки и новые полезные объекты: как отмечали вековые юбилеи в других регионах страны07 июня 2021
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
В некоторых областях реализовали более 500 проектов
Недавно мы опубликовали статью, в которой рассказали о возмущениях местных жителей по поводу того, что в Коми практически нет никаких праздничных мероприятий, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге прошли «Дни Коми». А как с празднованием юбилеев справлялись другие регионы? Портал PG11.ru подготовил для вас небольшую подборку празднования столетия в других республиках.
Республика Карелия
В Карелии так же, как и в Республике Коми, в 2021 году празднуют юбилей.Торжество должно было состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. В рамках празднования с 2013 года успели реализовать более 500 проектов. Уже успели состоятся следующие мероприятия:
- Московский метрополитен выпустил тематическую карту «Тройка»;
- На реализацию двух основных программ развития Карелия получит 10 миллиардов рублей;
- На пять новых объектов капитального строительства выделили 653 миллиона рублей;
- Построили республиканский перинатальный центр в Петрозаводске;
- Построили новый физкультурно-оздаровительный комплекс в Петрозаводске;
- Начали строительство нового лыжного комплекса в Кондопоге;
- Открылось президентское кадетское училище;
- Расширили мощности Онежского судоремонтного завода;
- Запустили новую котельную установку на биомассе;
- Построили предприятие «Карельские рыбные заводы - корма»;
- Построили рыбоводное хозяйство «Карелпродактс»;
- Построили несколько мостов;
- Построили новый аэровокзал в Петрозаводске;
- Создали училище олимпийского резерва;
- Реконструировали железнодорожный вокзал в Петрозаводске;
Также отметились мероприятия в сфере культуры:
- Московский метрополитен выпустил юбилейную карту «Тройка»;
- Местный ансамбль представил новую программу;
- Организовали специальную выставку к столетию Карелии;
- Провели международный форум;
- Провели «Дни Карелии» в Москве;
При этом стоит помнить, что население Карелии на 200 тысяч меньше, чем в Республике Коми.
Республика Дагестан
20 января 2021 года Дагестану исполнилось 100 лет. В день юбилея в городах и районах республики прошли праздничные мероприятия. Начало им было дано на центральной площади в Махачкале, где прошли торжественный митинг и демонстрация документальных хроник об истории региона.
В ходе праздничных мероприятий в Махачкале также состоялась церемония специального гашения почтового конверта, посвященного 100-летию со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Первый оттиск штемпеля с изображением логотипа юбилейной даты поставили врио главы Дагестана Сергей Меликов и директор Управления федеральной почтовой связи Дагестана Махач Магомедов. В почтовое обращение специальный конверт к 100-летию ДАССР выпущен в количестве 250 тысяч экземпляров.
В день празднования юбилея республики Меликов вручил государственные награды дагестанцам, внесшим значимый вклад в развитие республики - общественным и политическим деятелям, руководителям ведомств и учреждений, общественных организаций.
Вечером в Русском драмтеатре им. М. Горького в Махачкале состоялся большой праздничный концерт с участием государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", а также других дагестанских коллективов и популярных исполнителей. Праздничные концерты, выставки и другие мероприятия прошли в разных городах и районах Дагестана.
Республика Чувашия
В 2020 году Чувашия отмечала юбилей. Там провели следующие мероприятия:
- Песенный марафон «Славься, Чувашия!»;
- VIII Всечувашский «Акатуй»;
- Фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге» ;
- Цикл сюжетов о реконструкции объектов культурного наследия к 100-летию Чувашской автономии;
- Проект «10 фильмов к 100-летию Чувашской автономии»;
- Выставка из собрания Чувашского государственного художественного музея «ЧАССР: шаг за шагом» ;
- Межрегиональный конкурс «Воспевая край родной»;
- Всероссийский фестиваль «Асамат кĕперĕ» (Радуга) ;
- Электронная выставка «Чувашия: история и современность»;
- Проект «Чувашская Республика: летопись столетия»;
- Телепроект «Чăваш Енĕм, тăван Ен»;
- Фотоконкурс «Сто лучших мест Чувашии»;
- Выставка «Наследие героев. Образ времени в портретах современников»;
- Выставка «Чувашия: вехи славного пути»;
- Онлайн-концерт «Савнă çĕр, чăваш çĕршывĕ» (Край чувашский, край наш милый);
- Онлайн-концерт Чувашского государственного театра оперы и балета;
- Онлайн-концерт Чувашской государственной филармонии «Чăваш çĕрĕн чи лайăх юррисем» (Лучшие песни земли чувашской);
- Онлайн-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России»
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