Масштабные стройки и новые полезные объекты: как отмечали вековые юбилеи в других регионах страны

Недавно мы опубликовали статью, в которой рассказали о возмущениях местных жителей по поводу того, что в Коми практически нет никаких праздничных мероприятий, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге прошли «Дни Коми». А как с празднованием юбилеев справлялись другие регионы? Портал PG11.ru подготовил для вас небольшую подборку празднования столетия в других республиках.

Республика Карелия

В Карелии так же, как и в Республике Коми, в 2021 году празднуют юбилей.Торжество должно было состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. В рамках празднования с 2013 года успели реализовать более 500 проектов. Уже успели состоятся следующие мероприятия:

Московский метрополитен выпустил тематическую карту «Тройка»;

На реализацию двух основных программ развития Карелия получит 10 миллиардов рублей;

На пять новых объектов капитального строительства выделили 653 миллиона рублей;

Построили республиканский перинатальный центр в Петрозаводске;

Построили новый физкультурно-оздаровительный комплекс в Петрозаводске;

Начали строительство нового лыжного комплекса в Кондопоге;

Открылось президентское кадетское училище;

Расширили мощности Онежского судоремонтного завода;

Запустили новую котельную установку на биомассе;

Построили предприятие «Карельские рыбные заводы - корма»;

Построили рыбоводное хозяйство «Карелпродактс»;

Построили несколько мостов;

Построили новый аэровокзал в Петрозаводске;

Создали училище олимпийского резерва;

Реконструировали железнодорожный вокзал в Петрозаводске;

Также отметились мероприятия в сфере культуры:

Московский метрополитен выпустил юбилейную карту «Тройка»;

Местный ансамбль представил новую программу;

Организовали специальную выставку к столетию Карелии;

Провели международный форум;

Провели «Дни Карелии» в Москве;

При этом стоит помнить, что население Карелии на 200 тысяч меньше, чем в Республике Коми.

Республика Дагестан

20 января 2021 года Дагестану исполнилось 100 лет. В день юбилея в городах и районах республики прошли праздничные мероприятия. Начало им было дано на центральной площади в Махачкале, где прошли торжественный митинг и демонстрация документальных хроник об истории региона.

В ходе праздничных мероприятий в Махачкале также состоялась церемония специального гашения почтового конверта, посвященного 100-летию со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Первый оттиск штемпеля с изображением логотипа юбилейной даты поставили врио главы Дагестана Сергей Меликов и директор Управления федеральной почтовой связи Дагестана Махач Магомедов. В почтовое обращение специальный конверт к 100-летию ДАССР выпущен в количестве 250 тысяч экземпляров.

В день празднования юбилея республики Меликов вручил государственные награды дагестанцам, внесшим значимый вклад в развитие республики - общественным и политическим деятелям, руководителям ведомств и учреждений, общественных организаций.

Вечером в Русском драмтеатре им. М. Горького в Махачкале состоялся большой праздничный концерт с участием государственного академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", а также других дагестанских коллективов и популярных исполнителей. Праздничные концерты, выставки и другие мероприятия прошли в разных городах и районах Дагестана.

Республика Чувашия

В 2020 году Чувашия отмечала юбилей. Там провели следующие мероприятия:

Песенный марафон «Славься, Чувашия!»;

VIII Всечувашский «Акатуй»;

Фестиваль-конкурс гармонистов «Битва на Волге» ;

Цикл сюжетов о реконструкции объектов культурного наследия к 100-летию Чувашской автономии;

Проект «10 фильмов к 100-летию Чувашской автономии»;

Выставка из собрания Чувашского государственного художественного музея «ЧАССР: шаг за шагом» ;

Межрегиональный конкурс «Воспевая край родной»;

Всероссийский фестиваль «Асамат кĕперĕ» (Радуга) ;

Электронная выставка «Чувашия: история и современность»;

Проект «Чувашская Республика: летопись столетия»;

Телепроект «Чăваш Енĕм, тăван Ен»;

Фотоконкурс «Сто лучших мест Чувашии»;

Выставка «Наследие героев. Образ времени в портретах современников»;

Выставка «Чувашия: вехи славного пути»;

Онлайн-концерт «Савнă çĕр, чăваш çĕршывĕ» (Край чувашский, край наш милый);

Онлайн-концерт Чувашского государственного театра оперы и балета;

Онлайн-концерт Чувашской государственной филармонии «Чăваш çĕрĕн чи лайăх юррисем» (Лучшие песни земли чувашской);

Онлайн-концерт Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России»

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