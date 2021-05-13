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Любят только себя: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

Любят только себя: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

13 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Любят только себя: названы самые эгоистичные знаки Зодиака Фото с сайта pixabay.com
Для них собственное удобство превыше всего

Эгоизм или склонность удовлетворять только лишь свои желания и прихоти относится к числу личностных качеств, которые, с точки зрения астрологии, определенным знакам Зодиака свойственны больше, чем другим. Астрологи определили четыре созвездия, которые привыкли ставить собственное удобство превыше всего остального, пишет «Клубер»

Весы

Несмотря на то, что Весы – это знак справедливости, они с самого начала отношений ставят себя на первое место. Люди под этим знаком обожают модные вещи, блестящие украшения, роскошные автомобили и красивыми домами - они просто не могут перед ними устоять. Иногда список покупок Весов выходит далеко за рамки их бюджета, но это их ни на минуту не останавливает. Все дело в дорогом внешнем виде - на него люди под знаком Весов готовы тратить очень много денег.

Телец

Люди под знаком Тельца чрезвычайно заботливые, верные и любящие. Но с одной оговоркой - больше всего они любят именно себя.  

Тельцы, как и Весы, материалистичны. А еще они очень любят деньги, ведь это дает им возможность баловать себя. Тельцы рады покупать себе дорогие наряды, автомобили, украшения и технику. 

Овен

Об эгоизме Овнов говорит буквально все. Вся их жизнь - это стремление быть лучшими и использовать для этого все доступные возможности. Люди под этим знаком - конкурентные личности. Они готовы во всеуслышание заявлять, что у них лучшие автомобили, игрушки и жизнь в целом. А если это не так, то Овны сделают все возможное, чтобы быть не хуже других. В том, что касается заботы о себе, для них нет понятия слишком большой цены.

Лев

Хотя Львы и являются очень щедрыми людьми, они всегда стремятся получить свое. И то, что они отдают другим, как правило, можно легко чем-то заменить.

Рожденные под этим знаком знают, что их экстравагантные способы побаловать себя неизменно привлекут к ним внимание окружающих. Им импонирует наблюдать за тем, как люди сходят с ума от вида их техники, машин, гардероба и стиля жизни в целом. Лев жаждет стать тем, кем и с кем хотят быть все вокруг.

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