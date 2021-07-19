Лето - это отпуск, пляж, дача, вечерние прогулки и еще много всего. Наши девушки зря времени не теряют и наслаждаются теплом, которое не каждый год балует наш северный регион. Собрали для вас еженедельную подборку сыктывкарских девушек из Instagram.

Хотите тоже попасть в следующую подборку? Ставьте хэштег #pg_beauty под своим свежим фото в Instagram.Так вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

@_z_anitnelav_z_

@nefedova576

@shavelka_nadezhda

@natatalalaa

@appolinarya0_0