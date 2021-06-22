В Сыктывкаре продолжают открываться магазины международных сетей. В августе в ТЦ «Аврора» распахнет свои двери модный универмаг для всей семьи культового европейского бренда SiNSAY. Огромный магазин площадью почти 900 кв. м расположится на втором этаже торгового центра.

О бренде и компании

SiNSAY – это известный бренд польской семейной компании LPP SA с 30-летней историей в Польше и по всему миру. Сегодня модные коллекции компании продаются в 25 странах, в том числе и Лондоне, Берлине, Тель-Авиве и Москве. Компания LPP включает в себя пять модных брендов: Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY. В торговую сеть входит более чем 1 800 магазинов общей площадью 1,4 млн. кв.м. Польский производитель одежды продает более 259 миллионов единиц одежды в год на трех континентах.

SiNSAY — это модный бренд, который представляет последние тенденции в одежде и аксессуарах по вполне доступным ценам. Помимо трендовой одежды для подростков, SiNSAY предлагает одежду и аксессуары для женщин и мужчин, а также детскую коллекцию Fox&Bunny.

Секрет популярности бренда - сочетание оригинальности, практичности и демократичных цен. Креативный слоган «Great fashion, great prices» («Отличная мода, отличные цены» - англ.) как нельзя точно выражает концепцию торговой марки.

Что будет в новом магазине в Сыктывкаре?

В модном пространстве SiNSAY в ТЦ «Аврора» будет представлена одежда и аксессуары не только для молодежи, но и для женщин и мужчин. Это и капсульный гардероб в базовых тонах на любую фигуру, и стильная одежда для офиса и прогулок в умеренном дизайне, и в стиле минимал с красочными принтами в современном стиле.



Для детей будет представлена одежда под товарным знаком Fox&Bunny на малышей до 2 лет и детей от 2 до 10 лет. Милые боди и ночные пижамы, верхняя одежда, удобные брюки, куртки, футболки и платья - для детей постарше и, конечно, множество ярких и стильных аксессуаров во всех цветах радуги.



Ассортимент будет дополнен аксессуарами и элементами декора из линии Home, которые поддерживают концепцию SiNSAY как динамичного lifestyle бренд. Также в магазине будет представлена линейка SiNSAY Beauty с косметикой и аксессуарами для макияжа.



- Сегодня актуальные тренды в торговле основаны, прежде всего, на впечатлениях. Поэтому важно открывать не только магазины с большим ассортиментом, который, несомненно, отличает SiNSAY, сколько эмоциональные пространства. В торговой концепции SiNSAY этому уделено особое внимание. Верно поставленный свет, международные стандарты мерчендайзинга, современный стиль интерьера – все это создает идеальную атмосферу для шопинга и хорошего настроения. Мы будем рады подарить эти впечатления посетителям «Авроры», - рассказал о будущем открытии управляющий директор ТЦ «Аврора» Сергей Минин.



ТЦ «Аврора» - один из старейших торговых центров города и остается привлекательным для крупных торговых сетей благодаря удачному местоположению на пересечении оживленных транспортных и пешеходных потоков и сильному разностороннему пулу арендаторов. В торговом центре находятся супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детский супермаркет «Дочки-Сыночки», магазины известных марок Zolla, Ив Роше, Tom Farr, Westfalika, Твое и другие. Заполняемость арендаторами составляет 100%.