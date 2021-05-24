Кот из Коми участвует в конкурсе на самого культурного музейного кота

Кот из Коми участвует в конкурсе на самого культурного музейного кота24 мая 2021
Фото "Музеи Сыктывдина"
Итоги подведут 8 июня во Всемирный день петербуржских котов и кошек
В Санкт-Петербурге началась премия-перепись животных-сотрудников музеев «Котокультурная столица». В ней поучаствовал и котик из Коми - Сыктывдинксого района - Пас Музеевич Налимов.
Голосование в сети поможет выбрать самого культурного кота, который сейчас является полноправным сотрудником какого-либо учреждения.
Конкурс проходит в нескольких номинациях: библиокотики, театральные коты, коты-вдохновители, пушистые котрудники, душа котлектива, ну и самая обширная номинация - мяузейные коты, в ней больше всего номинантов, в том числе и Пас из Сыктывдина.
Проголосовать можно до 1 июня по ССЫЛКЕ. Итоги подведут 8 июня во Всемирный день петербуржских котов и кошек.
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24 мая 2021, 13:10
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