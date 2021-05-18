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Когда лучше всего завтракать: совет врача

Когда лучше всего завтракать: совет врача

18 мая 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Когда лучше всего завтракать: совет врача pixabay.com
Отсутствие желания есть по утрам может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения

Традиционно считается, что завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись, отметил врач.

- Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак. Легкий завтрак в постель также ничего плохого не несет, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом, — пояснил он.

По словам диетолога, нужно стараться принимать пищу примерно в одно и то же время, разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Врач подчеркнул, что в выходные можно отступить от заведенных правил, главное — придерживаться заведенного распорядка в остальные дни недели.

- Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи, — сказал Бобровский.

Диетолог предупредил, что отсутствие желания есть по утрам может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения, в таких случаях начало дня без завтрака оборачивается вечерним и ночным перееданием.

- Примерно у 30-40 процентов людей, имеющих избыточный вес, есть расстройство пищевого поведения, которое проявляется в виде ночного либо вечернего жора. Один из главных симптомов такого переедания — утреннее нежелание есть. Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация — завтракать через «не могу» и через «не хочу», — посоветовал Бобровский.

Он подчеркнул, что если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, начинать день без утренней трапезы вполне приемлемо, если в силу каких-то обстоятельств был сформирован такой режим.

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