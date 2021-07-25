Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19

Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19

25 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Журнал The Lancet назвали виновником пандемии COVID-19 Фото из архива PG11.ru
Он не стал публиковать первые исследования китайских медиков

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Об этом сообщают «РИА Новости»

По мнению эксперта, информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Однако редакторы The Lancet не стали публиковать первые исследования китайских медиков, "когда каждая секунда была на счету", и не прислушались к советам ведущих эпидемиологов.

Доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями, также не выложили в открытый доступ, считает Фаррара.

- Мир должен был немедленно узнать об этом. <…> Скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек заболеваний, — добавил он.

Фаррар отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт.

Поначалу эпицентром вспышки коронавируса стал Ухань. Вскоре SARS-CoV-2 проник на территорию других китайских городов и распространился по миру, а 11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил пандемию. С тех пор с COVID-19 столкнулись более 193 миллионов человек, 4,15 миллиона умерли.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
23 июля
Галлюциногенный овраг, озеро без дна и проекции инопланетян: что таят в себе загадочные места Коми Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

вчера
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
19 июля
В России предложили выплачивать пособие вакцинировавшимся пенсионерам
14 июля
Специалист назвал сроки начала вакцинации подростков в России
10 июля
Эксперт объяснил, как забытый в магазине чек может помочь аферистам украсть у вас деньги
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru