Жизнь на Маньпупунере: в Коми ищут проводника к одному из чудес России

Жизнь на Маньпупунере: в Коми ищут проводника к одному из чудес России31 мая 2021
www.pechora-reserve.ru
Информацию и продукты первой необходимости предоставит заповедник
Печоро-Илычский заповедник ищет сезонных сотрудников для сопровождения туристов на плато Маньпупунёр. О поиске минимум трех человек, сообщило руководство заповедника в соцсетях, передает «Комиинформ».
В обязанности экскурсовода входит уникальная возможность каждый день сопровождать туристов от восточной границы заповедника до столбов выветривания на плато — это 10 километров в одну сторону и столько же обратно. Также экскурсовод проводит предварительный инструктаж групп перед выходом, рассказывает о заповеднике и отвечает на вопросы гостей. Информацию и продукты первой необходимости предоставит заповедник.
Проживать экскурсовод будет в горном лагере на Вологодской грани в специально отведённом модуле с напарником (или напарницей). На руки он будет получать 20 тысяч рублей в месяц.
На данный момент необходимы сопровождающие на следующие сроки: 15 июня — 15 июля (2 человека), 15 июля — 15 августа (1 человек).
- Если вас не пугает аскетичная жизнь в горах и необходимость проходить ежедневно 20 километров в компании 12 человек с разных уголков планеты, которых объединяет мечта увидеть одно из 7 чудес России, ждём ваше резюме на почту moskvitina@pechora-reserve.ru, - сообщает заповедник.
По вопросам следует звонить по телефону +7 (912) 960-09-85 (руководитель отдела Ирина Москвитина).
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31 мая 2021, 15:10
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