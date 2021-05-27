Избавьтесь немедленно: названы вещи, которые отпугивают удачу от знаков Зодиака

Как утверждают астрологи, на появление в жизни удачи влияет множество факторов. Один из них - вещи, которыми мы окружаем себя. В зависимости от характера у каждого человека эти вещи свои. «Клубер» рассказал, какие же вещи мешают каждому из знаков Зодиака.

Овен

Овен считается одним из самых жизнеутверждающих знаков Зодиака. Его мозг постоянно генерирует новые идеи. Представителям этого знака советуют не окружать себя «мертвыми» вещами: шкурами и чучелами, рогами зверей или высохшими цветами. Подобные вещи будут разрушать биополе Овна и забирать его жизненную энергию.

Телец

Тельцов считают самыми запасливыми людьми в мире. Представители этого знака тянут в дом все подряд, включая даже, казалось бы, ненужные мелочи. Все это выходит к тому, что дома у Тельцов скапливаются горы хлама. А астрологи уверены - именно эти вещи и захламляют их биополе, мешая им стать свободными и, соответственно, удачливыми.

Близнецы

Считается, что удача любит Близнецов за их легкое отношение к жизни и умение без сожаления расставаться с непрактичными вещами. А вот отпугивает удачу от этого знака общение с завистливыми людьми и подарки от них. Ничего не значащие безделушки, преподнесенные завистливым человеком, могут напрочь лишить Близнеца везения.

Рак

Рак считается неуравновешенным знаком, который в минуты эмоционального всплеска может совершать необдуманные поступки, в том числе, покупать разные вещи. Эти предметы не принесут Ракам счастья. Вещь, приобретенная в момент грусти, гнева, апатии или депрессии быстро обретет славу «невезучей», а может и вовсе втянуть своего хозяина в полосу неудач, если вовремя от нее не избавиться.

Лев

Львам для успеха нужно быть в гармонии с собой и с окружающим миром. Когда у них все хорошо и радостно на душе, удача сама идет к ним в руки. Единственное, что может помешать этому – вещи покойного человека. Если у Льва умер близкий родственник или знакомый, а представитель этого знака сохранил на память о близком принадлежавший тому предмет, ничего хорошего из этого не выйдет. Льва начнут преследовать неприятности, уйдет гармония, а вместе с ней пропадет и удача. Немедленно избавьтесь от вещей, принадлежавших покойному, чтобы вернуть удачу в свою жизнь.

Дева

Девы считаются хозяйственными личностями, которые трепетно относятся к своим вещам, и не спешат расставаться даже с пришедшими в негодность. Например, Дева не станет выбрасывать тарелку, если у нее лишь откололся краешек, или не выбросит треснувшую кружку. Однако от испорченных вещей сильно страдает энергетика представителей этого знака, что выражается в повальных неудачах, стрессовых ситуациях и развитии депрессии.

Весы

Весы сильно зависят от внутреннего баланса. Удача сопутствует им, когда в душе у них гармония, а сердце поет от счастья. Но для этого в жизни у представителей этого знака должно быть все идеально, а окружать их должны только позитивные люди и вещи. Если же Весы станут окружать себя вещами, которые вызывают у них неприятные воспоминания, провоцируют грусть, раздражение или нагоняют тоску, удача перестанет им улыбаться.

Скорпион

На первый взгляд Скорпионы кажутся суровыми, но на деле это самый чувствительный знак Зодиака. Удача в его жизни во многом зависит от гармонично складывающихся отношений. Если же Скорпион расстался с любимым человеком, ничто не должно напоминать ему о былой любви. Любые вещи, к примеру, совместные фотографии, подаренные партнером часы или кольца, будут вызывать болезненные ощущения у представителя стихии Огня, и отталкивать от него удачу. Поэтому, чтобы жизнь приносила вам только радость и удачные стечения обстоятельств, избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас болезненные воспоминания.

Стрелец

Вся жизнь представителей знака Стрелец в движении. Когда они движутся, работают, общаются, взаимодействуют, удача сама липнет к этим людям. Но только в их жизни наблюдается застой, как тут же удача отворачивается от подопечных Меркурия. В этом плане, удачу от личностей данного знака будут отпугивать вещи, которые тормозят Стрельца и мешают ему двигаться вперед. В этот список можно включить любую вещь, начиная от тяжелых ботинок и заканчивая собственным домом, из-за привязанности к которому Стрелец лишает себя многих удачных обстоятельств. А вот автомобиль и мобильный телефон являются символами удачи для этого человека.

Козерог

Козероги – большие аккуратисты, которые любят порядок и стараются везде его соблюдать. Поэтому, прежде всего, их биополе страдает от вещей, которые беспорядочно разбросаны по дому или рабочему столу. Козерогу достаточно навести идеальный порядок, как эти же предметы поменяют свои свойства и начнут работать на удачу подопечных Сатурна. Помимо этого, энергетику Козерога разрушают находящиеся дома непарные вещи, например, один носок, один сланец, одна перчатка или одна лыжа. Если в вашем доме до сих пор присутствуют такие бесполезные предметы, поскорее избавьтесь от них.

Водолей

Личности данного знака слишком зависимы от собственных эмоций. Если окружающие люди подбадривают, хвалят Водолеев, а то и дарят им различные подарки и сувениры, эти люди летают на крыльях счастья. Естественно, в таком состоянии их постоянно преследует удача. Но если Водолею преподносят неприятный подарок, который он из вежливости не может не принять, такой презент становится настоящим «якорем» для этих личностей. Не терзайте себя, вы не должны держать рядом с собой вещи, которые вам не по нраву. Избавьтесь от неприятного подарка, выбросьте его или просто передарите другому человеку, которому этот презент придется по душе.

Рыбы

Рыбы – творческие личности, которые тонко чувствуют эмоции, передаваемые художником в картине, скульптуре или книге. Пропуская через себя негативные эмоции, эти личности разрушают собственное биополе и лишают себя столь необходимой им удачи. Чтобы избежать этого, не держите при себе предметы искусства, которые являются символами депрессии, страданий и ненависти. Лучше окружайте себя жизнерадостными произведениями искусства, которые будут подпитывать вас изнутри и способствовать появлению удачных обстоятельств.