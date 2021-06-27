Гороскоп на 28 июня: Дев ждут травмы, а Рыб - перемены

Гороскоп на 28 июня 2021 года Овен

Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность. На уютном семейном островке вы сможете отдохнуть, успокоиться, забыть про все неурядицы и служебные дела. Вы будете самим собой, не нужно будет постоянно ждать выпадов недоброжелателей и отвечать на них. В отношениях с детьми вас ждет глубокая привязанность.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Телец

Если вы хорошо отдохнули в выходные дни, то у вас появится желание работать. Вы сможете почувствовать новый вкус к обычным повседневным делам. Многие Тельцы удивят окружающих острым умом и находчивостью. Возможны положительные изменения на службе. Не слишком эмоционально воспринимайте карьерные продвижения. Они будут связаны с возрастающими материальными тратами.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Близнецы

Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о неудачах в общении, неприятных известиях или проблемах в сфере профессиональной деятельности. Успех будет сопутствовать только Близнецам-реалистам, твердо стоящим на ногах и умеющим объективно оценивать ситуацию. Постарайтесь не браться за решение задач, превышающих ваши силы и возможности.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Рак

Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни, причем не обязательно положительный. Вероятно, высокий жизненный потенциал и жажда деятельности заставят вас удовлетворить сиюминутный интерес, рискнув всем ради призрачных целей. Страсть к эффектным поступкам, непостоянство в сочетании с деловой практичностью могут привести к глубоким противоречиям в поступках и вызвать, по меньшей мере, крайнее удивление окружающих.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Лев

Вероятно, события сегодня будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Сегодня лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Дева

Не нужно обращаться к звездам, чтобы с уверенностью заявить, что большинство мужчин-Дев сегодня получат подарки и знаки внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Гороскоп на сегодня предупреждает, что вечер может быть омрачен ссорой со спутницей: кипящая внутренняя энергия может перелиться через край из-за малейшего критического замечания. Не злоупотребляйте спиртными напитками: вероятны ухудшение самочувствия или травмы.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Весы

В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, для переговоров, заключения брака. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение: сарказм и разговорчивость, граничащая с болтливостью, могут сослужить плохую службу.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Скорпион

Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения – выигрыша, находки или подарка. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и поднимет материальное положение, но и подарит новых друзей.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Стрелец

Во всех отношениях удачный день, правда, любое дело потребует дополнительных усилий или помощи со стороны партнеров или покровителей. Вероятно, сегодня вы окажетесь всем нужны, и на работе вас просто завалят делами. Радует только то, что ваши старания будут замечены, оценены и вознаграждены.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Козерог

Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и, если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути. Возможно, из тактических соображений вам придется изменить манеру поведения или отношение к партнерам.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Водолей

Избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным не только для ваших отношений с окружающими вас людьми, но и для вас самих. Необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Постарайтесь не идти на поводу у своих слабостей. От вашего поведения будут зависеть сегодня не только успехи и провалы в отношениях с противоположным полом, но и личная жизнь в целом.

Гороскоп на 28 июня 2021 года Рыбы

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен. Не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.