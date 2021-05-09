Фоторепортаж: что происходило на главной площади Сыктывкара в День Победы09 мая 2021
Евгения Сычева / PG11.ru / Фоторепортаж: что происходило на главной площади Сыктывкара в День Победы
Горожане не остались без мероприятий
В этом году на Стефановской площади не было традиционной программы ко Дню Победы. Однако для горожан подготовили выставку техники, несколько фотозон и мобильный пункт отбора на контрактную службу. Корреспондент портала PG11.ru подготовил фотоотчет о том, как все было.
Перед площадью стояли сотрудники полиции и рамки металлодетектора.
Перед зданием Госсовета расположились автомобили МЧС разных годов и разноого назначения.
Выставка не обошлась без «Тигра».
Дети оккупировали всю выставленную технику, в том числе БТР.
Даже детский паровозик в День Победы выглядел по-особенному.
Рядом с памятником Ленину расположилась палатка отбора на службу по контракту.
Также недалеко от Ленина можно было обратиться к операторам Централизованной библиотечной системы, чтобы узнать судьбу того или иного фронтовика.
На аллеях расположились фотозоны.
На выходе с площади также разместили рамку металлодетектора и полицейских.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
09 мая 2021, 17:35
Комментарии 0