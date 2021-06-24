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Эксперты назвали лучшее блюдо в 30-градусную жару

Эксперты назвали лучшее блюдо в 30-градусную жару

24 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Эксперты назвали лучшее блюдо в 30-градусную жару pixabay.com
Оно может быть как холодным, так и горячим

Суп – идеальная еда, когда температура воздуха на улице превышает плюс 30 градусов. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.

В жару значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Однако вместе с потом уходит не только вода, но и азотосодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила Маргарита Арзуманян.

По ее словам, восполнять потери лучше всего с помощью супа.

- Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы являются хорошим выбором, – сказала диетолог.

Она отметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же предпочтение лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодной еды в жару лучше избегать, передает РИА Новости.

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Еда

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