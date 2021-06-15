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Эксперт рассказал, как питаться не только правильно, но и дешево

Эксперт рассказал, как питаться не только правильно, но и дешево

15 июня 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 6+
Эксперт рассказал, как питаться не только правильно, но и дешево pixabay.com
Фрукты, овощи, ягоды можно и консервировать, и замораживать

Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Асият Хачирова.

Нужно максимально использовать преимущества летнего сезона, когда овощи и фрукты, которые являются основой здорового питания, становятся более доступны, посоветовала диетолог. Она отметила, что в это время расширяется выбор полезных продуктов и снижается их цена.

- Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето – это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево, – сказала Асият Хачирова.

По ее словам, летом можно не только пополнить запас витаминов и полезных элементов в организме. Можно также сделать хороший запас полезных продуктов на зиму, что позволит существенно снизить расходы на здоровое питание, когда цены опять вырастут.

Фрукты, овощи, ягоды можно и консервировать, и замораживать. Диетолог посоветовала покупать их на фермерских рынках, где продукты часто бывают и вкуснее, и дешевле, чем в магазинах. Еще больше сэкономить можно, если заготавливать то, что выращено на собственном участке, передает РИА Новости.

- Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму – это очень здорово спасает. Таким образом вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже, – заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

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