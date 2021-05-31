Экс-повар Кремля рассказал, какую еду предпочитают Путин и Медведев

Французский повар Жером Риго, работавший в Кремле до 2012 года, раскрыл предпочтения в еде президента России Владимира Путина и заместителя председателя Совета Безопасности страны Дмитрия Медведева, передает Lenta.ru.

По словам Риго, Путин имеет пристрастие к мясу, в то время как Медведев больше предпочитает рыбу под кисло-сладким соусом. Бывший кремлевский повар добавил, что армейские врачи проверяют все доставленные продукты в специальной лаборатории перед тем, как те попадают на кухню.

- Мне нужно было ждать их (врачей — прим. "Ленты.ру") отмашки, чтобы накрыть стол для президента под взглядами врача и военного, — вспомнил Риго.

Француз также рассказал, что устраивал банкеты на две тысячи человек. Во время пиршеств он подметил несколько интересных фактов о россиянах: привычку начинать трапезу с приема водки и уважительно относиться к еде.

Кстати, ранее шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, раскрыл отношение президента Путина к борщу. Кулинар отметил, что российский лидер нередко заказывал это блюдо.

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