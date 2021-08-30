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ЕГЭ и ОГЭ: три причины начать подготовку заранее

ЕГЭ и ОГЭ: три причины начать подготовку заранее

30 августа 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
ЕГЭ и ОГЭ: три причины начать подготовку заранее Фото «Умной школы»
Чтобы набрать высокие баллы, нужно больше времени на практику решения высокобалльных заданий

К ЕГЭ лучше готовиться за год, но оптимальный вариант – начать с 10 класса. К сентябрю ребята уже осознанно выбирают профессию и специальность, а значит, знают, и какие ЕГЭ нужно сдать, и сколько баллов набрать. Руководитель центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умная школа» Мария Титова назвала причины, чтобы начать подготовку заранее.

Причина №1. Вспомнить, повторить и систематизировать пройденный за несколько лет материал.
Потому что можно просто не успеть это сделать. Например, чтобы освоить полный курс по биологии, нужно 100-120 часов. В году 32-36 учебных недель. То есть для повторения всего курса биологии нужно посещать дополнительные занятия трижды в неделю целый год. Чтобы набрать высокие баллы, нужно больше времени на практику решения высокобалльных заданий. А еще и к другим экзаменам тоже надо готовиться, иногда их может быть пять. 

Причина №2. Поступить в престижный вуз на перспективную специальность.
Чем больше времени на подготовку, тем больше шансов получить высокий балл и тем легче поступить в подобный вуз. К тому же подготовка к ЕГЭ не должна отражаться на общей успеваемости: оценки в аттестате должны быть хорошими. При поступлении в вуз, если абитуриенты набирают одинаковые баллы, приемная комиссия отдаст предпочтение выпускнику с лучшим аттестатом.

Причина №3. Сохранить здоровье и эмоциональный настрой.
Ускоренная подготовка к ЕГЭ – это большой стресс для организма, который вредит и физическому, и психическому здоровью. Дополнительные занятия, ночные зубрежки, недостаток отдыха и движения могут привести к апатии, депрессии или, наоборот, панике. Даже взрослому человеку тяжело осилить пять уроков, два часа внеурочной деятельности, три-четыре часа на домашнее задание и подготовку к ЕГЭ. Должен быть баланс, чтобы прийти на ЕГЭ спокойным и сосредоточенным, а не рассеянным и нервным.

С сентября в «Умной школе» стартует новый учебный год. Преподаватели ждут учеников 9, 10 и 11 классов на дополнительную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ абсолютно по всем предметам! Занятия проходят в дружественной и уютной атмосфере, в небольших группах, два раза в неделю по 1,5 часа. А при покупке абонемента вы получите два месяца обучения в подарок и сэкономите от 11 до 27 тысяч рублей. Первое занятие в «Умной школе» бесплатное. Записаться на него можно по телефону или «ВКонтакте».

Об  «Умной школе»
В 2020 году среди учеников центра – два стобалльника и много высокобалльников (96-88 баллов). Выпускники «Умной школы» поступают на бюджет в одни из лучших вузов страны: в Высшую школу экономики, университеты имени Баумана и Бонча-Бруевича, Первый медицинский университет, СПбГУ, МФТИ.

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Образование

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. 
Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

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