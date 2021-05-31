Доступный спорт: подборка товаров для тренировок стоимостью до 600 рублей

Для того, чтобы поддерживать себя в форме, вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в спортзал. Ведь тренироваться можно и дома. Сегодня портал PG11.ru собрал подборку спорт-инвентаря, который можно заказать в интернет-магазине Wildberries.

Мы постарались найти самые бюджетные, но при этом качественные варианты. Поэтому стоимость каждого предмета не превышает 600 рублей.

Фитнес-резинки, 558 рублей

Набор из 5 резинок разной нагрузки. В комплекте также идет удобный мешочек для хранения и инструкция с упражнениями на русском языке. С такими резинками-эспандерами вы можете тренировать самые разные группы мышц. И делать это дома, на стадионе, во дворе или на даче.

Коврик, 468 рублей

Коврик сделан из экополимера и, по словам создателей, имеет высокий уровень комфорта. Он не впитывает влагу, довольно эластичный и при этом упругий. Если вы его случайно запачкаете, поверхность можно просто протереть влажной салфеткой.

Гантели, 526 рублей

В комплекте находится одна штука весом 1,5 килограмма. За счет неопренового покрытия ладони будут оставаться всегда сухими. А за счет шестигранной формы такой инвентарь не укатится от вас.

Блок для йоги, 293 рубля

Эта штука помогает новичкам удерживать равновесие и развивать гибкость. Таким образом вы защитите себя от травм. А весит такой кирпич всего 0,15 килограмма.

Фитбол, 400 рублей

Упражнения с таким мячом помогают разгрузить позвоночник, а также развить силу, координацию движений, гибкость и грацию. Диаметр этого спорт-инвентаря составляет 30 сантиметров. Имеется система «Антивзрыв».