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Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ

Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ

23 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Диетолог назвала простые способы ускорить обмен веществ pixabay.com
Залогом успеха служит здоровый сон

Снижение веса напрямую зависит от скорости метаболизма. Диетолог Тамила Арсеньева в своем Instagram поделилась способами ускорения обмена веществ. Об этом сообщают «РИА Новости».

Одним из главных правил для худеющих остается физическая активность. Работа мышц прямо пропорциональна сжиганию калорий. При этом необязательно заниматься каким-то видом спорта, его можно заменить на другую двигательную активность.

Залогом успеха в похудении служит и здоровый сон. Нарушения метаболизма зачастую происходят из-за недостатка сна, что, в свою очередь, ведет к снижению расхода калорий и, как следствие, нарушениям в обмене веществ. Получается замкнутый круг.

Также специалист советует добавить больше продуктов, содержащих белок, в ежедневный рацион. Большая часть энергии организма при пищеварении тратится именно на расщепление белка, поэтому эксперт рекомендует повысить употребление мяса, рыбы, яиц, орехов, бобовых культур.

Ускорение обмена веществ вызывает и тепло. Арсеньева подчеркнула важность холодных напитков, поскольку в таком случае организм тратит часть энергии на восстановление тепла, и зеленого чая. Наконец, не стоит забывать об острой пище, которая также сокращает чувство голода.

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