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День борьбы у Дев и соблазнов – у Стрельцов: гороскоп на 2 октября

День борьбы у Дев и соблазнов – у Стрельцов: гороскоп на 2 октября

01 октября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
День борьбы у Дев и соблазнов – у Стрельцов: гороскоп на 2 октября Фото с сайта pixabay.com
Узнайте, что приготовили для вас звезды

Овен

День благоприятен для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Вероятны трудности и осложнения в семейных отношениях. Не старайтесь переложить свои заботы на чужие плечи. Развитая интуиция поможет найти выход из кризисной ситуации. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Телец

Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху. Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы – оно не беспредельно.

Близнецы

Жизненный потенциал на высоком уровне, усиливается энергичность, сексуальность, дар предвидения, интуиция. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, это благотворно скажется на вас обоих. В личной жизни будьте готовы к некоторым приятным переменам.

Рак

Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Скорее всего именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятны семейные отношения, романтические привязанности, влюбленность. Сны обычно сбываются. Бездна, пропасть, овраг во сне – неприятность от женщины.

Лев

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем. Полезны физические нагрузки. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в любовных делах. Хорошо заключать браки, веселиться, путешествовать. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Дева

Будьте готовы отстаивать свои жизненные принципы и идеалы. Нежелательно уезжать далеко от дома, много времени проводить в общении с людьми, на публике. Не проявляйте высококомерие.

Весы

Отличный день, когда самочувствие и настроение будут на высоте, а прилив энергии даст возможность решить массу вопросов. Возможны внезапные знакомства, неожиданное решение трудных вопросов и осуществление желаний.

Скорпион

Придется уделить семье и дому больше внимания, чем обычно. Вы можете быть чересчур эмоциональны и обидчивы, принимать все близко к сердцу. Поэтому общайтесь только с теми, кто вам приятен.

Стрелец

В этот день у вас будет множество соблазнов, но слишком мало возможностей их реализовать. Прекрасное романтическое знакомство может оказаться просто флиртом или обманом. Не стоит говорить лишнего и давать обещания.

Козерог

Хороший день для занятия хозяйством, наведения порядка в бумагах, для начала ремонта дома. В этот день хорошо делать электропроводку, чинить трубы. Прекрасный день для укрепления организма.

Водолей

Не ограничивайтесь полумерами в решении сложных задач, доводите дело до конца. Вам необходимо терпение и сдержанность. В противном случае, вы можете заполучить заклятого врага. Возможно, вас раздражает рутинная работа. Но сначала успокойтесь и расставьте приоритеты.

Рыбы

Чудесный день для ухода за ногами и покупки обуви. Сегодня у вас будет прилив сексуальной энергии, поэтому не удивляйтесь, если к вам будут проявлять повышенный интерес представители противоположного пола.

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