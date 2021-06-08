«Даже у людей с ограничениями есть таланты»: сыктывкарцы занимаются жестовым пением, несмотря ни на что

29 мая в Сыктывкаре прошел фестиваль жестового пения, который посвятили 100-летию Республики Коми. Портал «Про Город» пообщался с артистками, которые приняли участие в мероприятии, и выяснил, как люди поют, несмотря на ограничения здоровья.

Зоя Мартюшова

Зоя имеет тугоухость третьей степени, которую повлек за собой перенесенный в детстве менингит. Девушка поделилась, что имеет инвалидность, но может слышать чуть лучше с помощью слухового аппарата, а также может говорить. Жестовый язык девушка выучила в школе:

– Было трудно. Сначала я выучила алфавит – дактиальная азбука на РЖЯ (русский жестовый язык). А затем учителя нас обучали жестам, которые обозначали слова и словосочетания. Дактильную азбуку и жесты можно освоить самостоятельно, но легче обучаться у знающих.

Казалось бы, разве можно движениями рук передать те эмоции, которые может нести в себе музыка и слова? Зоя убеждена, что можно:

– Подготовка к выступлению начинается с выбора песни. Много песен прослушивается и прочитывается текст. Для того, чтобы было ясно, какими жестами передать эту песню и какие эмоции она вызывает. На все это требуется месяц и больше. Глухие и слабослышащие – это люди очень эмоциональные. Интонацию мы передаем мимикой. Неслышашему артисту надо с этим долго работать, работать с наставниками, чтобы выучить, выразить, передать визуально то, что несет музыка вкупе с текстом. Раскрыть характер музыкального произведения – это тоже работа с наставником. Поэтому жестовое пение – очень энергозатратный процесс.

Зоя поделилась с корреспондентом «Про Города», что ей очень нравится выступать:

– Во время выступления ощущаешь мощную энергетику от зрителей, яркие эмоции, свободу.

Слабослышащим людям, конечно, в чем-то проще, чем маломобильным, однако и у них есть ряд серьезных проблем, которые хотелось бы разрешить:

– В Сыктывкаре не хватает переводчиков, есть проблема с трудоустройством, образованием, нет центра или курсов обучения РЖЯ, не везде доступная среда работает на 100 процентов. Нет костюмов для выступлений, нет денег на их приобретение... В школьной программе нет уроков РЖЯ. Есть, над чем работать.

Марина Бем

У Марины нарушение слуха и зрения, но современные технологии помогают девушке справляться со своим недугом:

– Я слышу хорошо благодаря слуховым аппаратом и кохлераной имплантации. Плюс это развитие правильной структуры речи, поэтому я могу говорить.

Марина рассказала, что учила жестовый язык с семи лет, но до сих пор бывает сложно, потому что в среде говорящих язык жестов забывается:

– Конечно, если песня сложная, то подготовка отнимает много времени. Но чаще всего все идет гладко. На сцене я чувствую себя свободной, я могу выделиться от толпы, показать себя. Оно того стоит.

Девушка призналась, что не чувствует себя в чем-то ограниченной в городской среде:

– Меня все устраивает, все удобно.

Александра Нефедова

Девушка рассказала, что может слышать и говорить, поскольку имеет лишь частичную потерю слуха. Со слуховым аппаратом, как призналась Александра, она может слышать все. Несмотря на то, что проблема со слухом не критичная, девушка изучает жестовый язык с четвертого класса:

– В школе посещала кружок по РЖЯ. Сначала было трудно, но я этим сильно увлекалась и училась всему быстро. Думаю, любой человек при желании без проблем сможет выучить жестовый язык.

Александра поделилась, что больше всего в выступлениях ей нравится дарить людям эмоции:

– Даже трудная подготовка в радость, я очень люблю выступать на сцене, а в подготовке помогают сами песни.

Софья Овчинникова

Софья – слабослышащая третьей степени, но может говорить. Девушка, как и многие другие, также начала изучать жестовый язык в школе.

– Подготовка к выступлениям иногда отнимает много времени, потому что за четыре года учебы в колледже среди говорящих я практически забыла язык жестов.

Софья рассказала, что выступления для нее – способ показать, на что она способна, ощутить свободу. Но также артистка отмечает, что жестовое пение – довольно трудное дело:

– Важно помнить, что нужно не только знать язык жестов, но и верно их показывать, чтобы передать все эмоции. Эмоции - главное в жестовом пении.

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