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Этим летом отказались от доставки воды, потому что часто бывало, что в бутыли она зеленела - то есть портилась быстрее, чем мы ее выпивали. А недавно увидели, что неподалеку от нашего дома появился автомат «Живая вода». Ничего про него не знали, но решили купить на пробу. И, знаете, нам очень понравилось! Даже показалось, что вода вкуснее, чем в доставке.