сыктывкарцы рассказали,
что на самом деле думают о воде
из автомата
Недавно мы проверяли водоматы «Живая вода» в Сыктывкаре. И выяснили, что в них действительно продается вода из водопровода, но прошедшая 10 ступеней очистки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Одно дело заглянуть внутрь автомата и посмотреть, как там всё устроено. И совсем другое - узнать мнение сыктывкарцев, которые эту воду попробовали. Чтобы всё было честно и объективно, мы снова посетили несколько адресов, где установлены водоматы, поговорили с покупателями воды.
На удивление, водоматы «Живая вода» довольно популярны в Сыктывкаре: за 10-15 минут, которые мы провели возле каждого из них, за водой подходило довольно много людей. Причем покупатели абсолютно разные: молодежь покупает по литру в бутылочки с собой, дети и взрослые набирают канистры домой.
Вот несколько мнений горожан, которые согласились поучаствовать в нашем материале.
Ольга Ергакова (преподаватель) с сыном Павлом
проспект Бумажников, 36/1, к3
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Я мама троих малышей, здоровье детей и всей семьи для меня на первом месте. Вода в Сыктывкаре, честно говоря, не очень хорошая, поэтому из-под крана мы не пьем. Раньше заказывали доставку - неудобно. Кухня у нас маленькая, большие бутыли мешают. Дети балуются, нажимают на помпу, потом лужи вытирать за ними. Плюс нужно следить за помпой, периодически ее мыть и дезинфицировать.
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Увидели, что в 5 минутах ходьбы от дома в эжвинском «Гостином дворе» появился водомат. Один раз попробовали, понравилась - очень вкусная вода! Заметила, что детям она больше нравится, чем бутилированная. «Живая вода» для нас оказалась самым оптимальным вариантом. Водомат рядом с домом и всегда можно купить свежую воду.
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Муж обычно набирает по две пятилитровые канистры, места много они не занимают, бутыли закрыты и дети больше не льют воду зря. Вода нам очень нравится по вкусу, пьем ее даже сырой - все хорошо. И по деньгам недорого выходит.
Ида Лик, пенсионерка
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Долгое время пользовались доставкой воды. Пробовали покупать в киоске на розлив, но он далеко от нашего дома. Прочитали вашу статью про водоматы, стало интересно попробовать эту воду. Вода нам понравилась - вкусная!
улица Коммунистическая, 33
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Подумываем отказаться от доставки. Тем более, выходит дешевле, чем на доставку - «Живая вода» стоит по 4 рубля за литр. А первого числа каждого месяца проходит акция: 1 литр стоит всего 1 рубль.
Дарина Родионова (бухгалтер) с сыном Артемом
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Мы живем неподалеку в новостройке, а этот автомат находится прямо во дворе у наших бабушки с дедушкой. Когда идем их навещать, всегда покупаем воду и себе, и им - очень удобно.
Октябрьский проспект, 176/1
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По качеству вода мне нравится, действительно вкус чистой воды! Не сравнить с той, что нам на работу в бутылях привозят. Автоматом легко пользоваться, даже ребенок справится. И от этой воды нет накипи!
Никита Калинин, студент
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Попробовали воду из этого автомата почти сразу, как его установили у нас. Он расположен в трех минутах ходьбы от дома, в «Магните». Иду за продуктами и заодно воду покупаю.
улица 65-летия Победы, 14/1
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До этого у нас был фильтр-кувшинчик. Он немного чистит воду, но это, конечно, совсем не то. Плюс фильтр надо регулярно менять. А вот автомат справляется на отлично! Вода чистая и на вкус очень приятная, всей семье нравится. И набрать воду можно в любое время.
Иван Рюмин, техник
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Этим летом отказались от доставки воды, потому что часто бывало, что в бутыли она зеленела - то есть портилась быстрее, чем мы ее выпивали. А недавно увидели, что неподалеку от нашего дома появился автомат «Живая вода». Ничего про него не знали, но решили купить на пробу. И, знаете, нам очень понравилось! Даже показалось, что вода вкуснее, чем в доставке.
улица Коммунистическая, 33
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К тому же, в автомате вода всегда «свежая», не успевает застояться. А еще есть функция озонирования - это просто топ! То есть я дезинфицирую канистру непосредственно перед набором воды! Во время пандемии это особенно важно. Ну и в автомате вода выходит дешевле, чем в магазинах или на доставке. В общем, одни плюсы.
А еще ко Дню республики компания «Живая вода» решила сделать подарок горожанам и разыграть* 1 000 литров чистой и полезной воды.
Чтобы принять участие, нужно вступить в группу vk.com/alivewater11 и написать в комментариях под постом с розыгрышем, чего вы желаете своим близким в юбилей Коми.
12 сентября выберут 10 победителей, каждый из которых получит по брелоку на покупку 100 литров воды в автоматах «Живая вода».
*Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в vk.com/alivewater11.
А вы уже пробовали «Живую воду»
из водомата? Как вам, что думаете?
Пишите в комментариях!