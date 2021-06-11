Будку у краснозатонского моста разукрасили коми-орнаментом

Еще один российский художник в рамках арт-резиденции «этно|эко» разукразил здание в Сыктывкаре.

Художник из Мурманска Мария Уступова - северянка в третьем поколении. Большую часть жизни она прожила за полярным кругом.

- Считаю, что мне очень повезло, ведь я родилась в крайне живописном и суровом крае. Каждый мой день наполнен невероятной красотой, которую я стараюсь отобразить в своей действительности, - рассказала художник.

Мария отметила, что помимо севера у нее есть страсть к орнаментам. Поэтому она не могла не откликнуться на приглашение «Револьт-центра» и не приехать в Сыктывкар, чтобы вдохновиться нашей культурой, природой и бытом для создания совершенно новых работ.

- К выставке я подготовила шасть работ с орнаментами. Одна из работ, с изображением женщин, олицетворяющих природу Коми, стала основой для совместного проекта. Вместе с остальными ребятами из «Револьта» мы нанесли его на одну из построек в вашем городе. Она находится на Краснозатонском мосту с шикарным видом на реку Сысолу. Для меня это был невероятный опыт, который подарил мне массу положительных впечатлений. Работать в команде и создавать вместо что-то новое - потрясающе. Я крайне благодарна Диме, Алене, Ване, Антону и Саше, за то что они согласились на такую авантюру. Ни у кого из нас до этого не было опыта в создании стритарта. Однако, поддержка и наставничество Яна и Юли помогла нам не ударить в грязь лицом и не просто завершить проект, но и получить удовольствие, - заключила художница.

Напомним, что это не первый художник, который посетил Сыктывкар в рамках арт-резиденции «этно|эко». Воронежский художник Ян Посадский изобразил на старой «деревяшке» портрет девушки, выполненный из символов коми языка.

Арт-резиденция «этно|эко» - независимое культурное пространство «Ревӧльт-центра» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Центр предлагает художникам из регионов Северо-Западного Федерального округа посмотреть на экологию сквозь призму опыта коренных народов и создать художественные работы, которые раскроют темы «традиционные знания коренных народов», «экология», «устойчивое развитие», «комфортная среда».

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