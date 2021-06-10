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«Билет стоит 200 рублей, с праздником!»: сыктывкарцы высказали недовольство по поводу концерта ко Дню города

«Билет стоит 200 рублей, с праздником!»: сыктывкарцы высказали недовольство по поводу концерта ко Дню города

10 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Билет стоит 200 рублей, с праздником!»: сыктывкарцы высказали недовольство по поводу концерта ко Дню города Фото пресс-службы Совета Сыктывкара
Многие даже не знают исполнителя

В Сыктывкаре на Дне города будет выступать известная российская певица Марина Девятова, концерт пройдет под крышей Театра оперы и балета. Впрочем, не всех обрадовала эта новость: многие остались недовольны выбором исполнителя.  

Некоторые сыктывкарцы сообщают, что артист «мелковат» для Дня города в год столетия Коми. Однако не только выбор исполнителя возмутил жителей столицы, но и то, что билеты на мероприятие будут продаваться по 200 рублей. 

Комментарии взяты из поста в нашей группе «ВКонтакте»:

Паша Гусев

- Билет стоит 200 рублей, с праздником!

Зара Иванова

- Зато Лопырева рядом с Уйба

Галина Мурзина 

- Вспомните, кто к нам приезжал ещё до 2012 года и кто приезжает сейчас. Стыд и срам. Честно, не знаю, откуда они таких певцов сейчас находят, но для Сыктывкара наша администрация думает, что сойдёт и так. Таких певцов половина Сыктывкара вообще не знает и я в том числе. А вспомните какая была толпа, когда «Машина времени» приезжала, «Звери», Иракли. Народу было от музтеатра и до ЦУМа битком! А сейчас еле собирается музтеатр.

Николай Эдуардович

- Этот вирус по всей видимости поразил головной мозг чиновникам и тому самому Роспотребнодзору! Значит, гуляния в Москве и Питере в честь 100-летия республики - это нормально! А концерт под открытым небом, так сразу же нельзя! Лучше бы те деньги, что были потрачены в Москве и Питере в честь столетия республики, потратили бы на саму республику!

Руслан Искандаров

- Кому она известная? Кто знает Девятову? Вот когда нам пел Макаревич или Джо Ли Тернер - это известные, а Девятова - это очередной откат бабла.

Большего всего лайков под нашим постом «ВКонтакте» собрал этот комметарий:

Алла Урбан

- Вообще не в курсе - кто такая Марина Девятова. Опросила сотрудников - тоже не знают, поэтому она правда известная российская певица?

Можно судить, что жителям города не совсем понятен выбор исполнителя. Согласно данным с сайта Госзакупок на приезд Марины Девятовой потратят 250 тысяч рублей - об этом сообщается в договоре. 

Остается только гадать, продолжение ли это печальной тендеции о том, что праздник столетия Республики Коми обходит ее стороной. Подробный материал о том, почему так получается, вы можете прочитать здесь

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День города

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