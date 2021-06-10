«Билет стоит 200 рублей, с праздником!»: сыктывкарцы высказали недовольство по поводу концерта ко Дню города10 июня 2021
Фото пресс-службы Совета Сыктывкара
Многие даже не знают исполнителя
В Сыктывкаре на Дне города будет выступать известная российская певица Марина Девятова, концерт пройдет под крышей Театра оперы и балета. Впрочем, не всех обрадовала эта новость: многие остались недовольны выбором исполнителя.
Некоторые сыктывкарцы сообщают, что артист «мелковат» для Дня города в год столетия Коми. Однако не только выбор исполнителя возмутил жителей столицы, но и то, что билеты на мероприятие будут продаваться по 200 рублей.
Комментарии взяты из поста в нашей группе «ВКонтакте»:
Паша Гусев
- Билет стоит 200 рублей, с праздником!
Зара Иванова
- Зато Лопырева рядом с Уйба
Галина Мурзина
- Вспомните, кто к нам приезжал ещё до 2012 года и кто приезжает сейчас. Стыд и срам. Честно, не знаю, откуда они таких певцов сейчас находят, но для Сыктывкара наша администрация думает, что сойдёт и так. Таких певцов половина Сыктывкара вообще не знает и я в том числе. А вспомните какая была толпа, когда «Машина времени» приезжала, «Звери», Иракли. Народу было от музтеатра и до ЦУМа битком! А сейчас еле собирается музтеатр.
Николай Эдуардович
- Этот вирус по всей видимости поразил головной мозг чиновникам и тому самому Роспотребнодзору! Значит, гуляния в Москве и Питере в честь 100-летия республики - это нормально! А концерт под открытым небом, так сразу же нельзя! Лучше бы те деньги, что были потрачены в Москве и Питере в честь столетия республики, потратили бы на саму республику!
Руслан Искандаров
- Кому она известная? Кто знает Девятову? Вот когда нам пел Макаревич или Джо Ли Тернер - это известные, а Девятова - это очередной откат бабла.
Большего всего лайков под нашим постом «ВКонтакте» собрал этот комметарий:
Алла Урбан
- Вообще не в курсе - кто такая Марина Девятова. Опросила сотрудников - тоже не знают, поэтому она правда известная российская певица?
Можно судить, что жителям города не совсем понятен выбор исполнителя. Согласно данным с сайта Госзакупок на приезд Марины Девятовой потратят 250 тысяч рублей - об этом сообщается в договоре.
Остается только гадать, продолжение ли это печальной тендеции о том, что праздник столетия Республики Коми обходит ее стороной. Подробный материал о том, почему так получается, вы можете прочитать здесь.
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