Август - как вечер воскресенья: 6 свежих фото коми красавиц из Instagram

Смотрим нашу еженедельную подборку из рубрики #pg_beauty
Август - как вечер воскресенья: 6 свежих фото коми красавиц из Instagram19 августа 2021
Фото @lazareva__valya
Как написано в известной книге, август - как вечер воскресенья. И в этом году он выдался очень теплым и сухим. Наши коми девушки наслаждаются хорошей погодой и отлично проводят последний месяц лета. Встречайте свежую подборку из рубрики #pg_beauty.
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@natatalalaa
@lazareva__valya
@emiliakozhevina
@mizantrop1992v
@nefedova576
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19 августа 2021, 11:45
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