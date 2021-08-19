Август - как вечер воскресенья: 6 свежих фото коми красавиц из Instagram

Как написано в известной книге, август - как вечер воскресенья. И в этом году он выдался очень теплым и сухим. Наши коми девушки наслаждаются хорошей погодой и отлично проводят последний месяц лета. Встречайте свежую подборку из рубрики #pg_beauty.

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