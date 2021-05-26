Астрологи: женщины этих пяти знаков Зодиака дольше остальных сохраняют притягательность

Как отмечают астрологи, по мнению мужчин, самые интересные женщины - это те, кто умеет дарить эмоции и привлекать внимание. Наименее привлекательными считаются эгоистичные женщины. А вот те девушки, которые дарят позитивные эмоции и легкость, наоборот, ценятся мужчинами больше всего.

Астрологи уверены, что знак Зодиака имеет внушительное влияние на характер. Поэтому они выделили пять знаков, которые считаются самыми привлекательными для мужчин, пишет «Клубер».

Женщина-Овен

Считается, что у Овнов много черт характера, схожих с мужскими. Именно поэтому они и привлекают сильный пол. Представительницы этого знака разделяют мужские увлечения и хобби, а для завязки разговора и привлечения внимания это играет огромную роль. Правда, иногда Овны могут быть слишком прямолинейными, и эта черта не всегда играет в их пользу.

Женщина-Близнецы

Представительницы этого знака очень непросты. Хоть они и склонны к тому, чтобы проявлять интерес ко всем мужчинам, это не значит, что все мужчины им по душе. Близнецы любят умных и харизматичных представителей сильного пола, потому что и сами являются такими. При этом женщины под этим знаком Зодиака очень странные и непонятные, что и привлекает мужчин - им девушки-Близнецы кажутся особенными.

Женщина-Рак

В отличие от Близнецов, представительницы этого знака Зодиака очень просты. Это и есть их главное достоинство. Раки привлекают мужчин своей статностью и взрослым отношением ко всем вещам. Однако не всем могут понравиться бесконечные разговоры о детях, о семье и о будущем. Так что привлекают Раки, преимущественно, таких же, как и они - серьезных семейных мужчин.

Женщина-Водолей

Водолеи легки на подъем, умны и обладают отличным чувством юмора. Эти качества позволяют им производить великолепное впечатление на мужчин. Правда, представительницы этого знака считаются ветреными. Они любят дружить с мужчинами, поэтому можно легко спутать их симпатию с обычным дружеским общением.

Женщина-Стрелец

Стрельцы считаются интригантками, которые могут поймать в свои сети кого угодно. Сильный пол они привлекают еще и своим чувством юмора, динамичностью и мужскими увлечениями. Астрологи уверены, что женщины-Стрельцы очень открыты и приятны в общении.