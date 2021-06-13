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Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин

Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин

13 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин Фото из архива PG11.ru
Для некоторых важнее гардероб, для других - автомобиль

Российские мужчины любят фастфуд ощутимо сильнее, чем женщины: средний чек на покупку такого рода еды у представителей сильного пола оказался на 20% больше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты исследования есть в распоряжении «РИА Новости».

В рамках исследования аналитики изучили статистику трат за первый квартал 2021 года по картам, оформленным мужчинами и женщинами, и сравнил их с аналогичными данными за 2020 год. Были проанализированы: топ-5 категорий трат, средний чек, медианный возраст, а также география.

-У женщин самые высокие средние чеки на обновление гардероба, а у мужчин - на заботу об автомобиле. При этом на покупку в супермаркете мужчины в среднем тратят на 9% больше, чем женщины, а в точках быстрого питания - на 20%, - выяснили авторы исследования.

На первом месте в топ-5 категорий трат у женщин, в зависимости от количества операций по картам, в первом квартале 2021 года оказались супермаркеты. Средний чек одной покупки здесь - 630 рублей. На втором месте - фастфуд со средним чеком в 411 рублей. Третье место - у оплаты транспорта, где средний чек составляет 263 рубля. Четвертое место занимают траты на одежду со средним чеком в 3 065 рублей. Аптеки - на пятом месте в рейтинге трат у женщин, здесь средний чек - 807 рублей.

У мужчин, так же как и у женщин, первые две строчки топ-5 категорий трат занимают супермаркеты (средний чек – 684 рубля) и фастфуд (494 рубля). Однако, следующие три позиции рейтинга отличны. Так, на третьем месте оказались траты на автоуслуги (1 783 рубля), на четвертом - телекоммуникационные услуги (988 рублей) и, наконец, на пятом - оплата такси со средним чеком в 309 рублей.

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