В Коми смертельное ДТП унесло жизни трех человек. Об этом сообщает РЕН- ТВ.
Как поясняет источник, авария случилась сегодня утром, 4 июля. В ДТП участвовали два легковых автомобиля и грузовик. В результате случившегося три человека скончались, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства дела выясняются.
Напомним, ранее в Микуни на привокзальной площади автобус Андарэ наехал на 80-летнюю пенсионерку. Водитель не заметил женщину, стоящую перед транспортом, и начал движение. ДТП зафиксировала одна из камер наблюдения. Пострадавшую госпитализировали в больницу с множеством травм, в том числе черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами поясницы.