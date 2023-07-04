В Коми смертельное ДТП унесло жизни трех человек. Об этом сообщает РЕН- ТВ.

Как поясняет источник, авария случилась сегодня утром, 4 июля. В ДТП участвовали два легковых автомобиля и грузовик. В результате случившегося три человека скончались, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства дела выясняются.